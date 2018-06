Stacca frammento del Colosseo come souvenir | glielo trovano nello zaino Denunciato 17enne

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018) Stavando unlaterizio di epoca romana dal colonnato esterno del, ma è stato sorpreso dai carabinieri che stavano effettuando un'operazione di controllo nell'area dell'Anfiteatro Flavio e dei Fori Imperiali.La presenza lungo il perimetro dell'Anfiteatro Flavio ha permesso ai Carabinieri di sorprendere un turista,austriaco, mentreva unlaterizio di epoca romana dal colonnato esterno. Il turista, che non si era accorto della presenza dei Carabinieri, ha poi tentato di nascondere il "prezioso" all'interno delloche portava al seguito. E' stato immediatamente bloccato ea piede libero per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti StatoEd è di cinque 'daspo urbani', 700 articoli sequestrati e sanzioni per circa 150mila euro il bilancio della nuova operazione effettuata ieri dai carabinieri ...