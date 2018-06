Soluzione problemi app Facebook che si chiude su Android | si blocca in modo anomalo dopo

Nuova Soluzione problemi batteria iOS 11.4 : funzione Handoff incriminata : C'è una soluzione per chi continua ad vere gravi problemi batteria iOS 11.4? Sia su iPhone che su iPad, dopo il rilascio dell'aggiornamento, i device con firmware installato subiscono un calo repentino della loro autonomia, rendendo necessarie anche più ricariche quotidiane. Abbiamo esaminato la situazione ieri, riportando gli sporadici consigli ufficiali di Apple che pure non ha ammesso il grave bug. Ora, sulla base di riscontri e esperienze ...

Problemi Iliad Italia per segnale internet senza 4G? Una Soluzione nelle zone poco servite : Sono reali i Problemi Iliad Italia con il segnale internet scarso, certamente non in 4G, nelle aree meno servite come quelle lontane dalle zone metropolitane? I primissimi clienti del vettore che hanno aderito all'unica offerta super scontata di 5.99 euro hanno pure sperimentato qualche anomalia nella connessione di rete, giusto dunque fare chiarezza sulla bontà del servizio o meno del vettore. Direttamente nella redazione di OM - ...

Ancora problemi con chiamate verso Iliad : allarme per gli utenti Vodafone e Soluzione : Continuano le anomalie in ambito mobile in questi giorni, soprattutto per quanto concerne le chiamate verso Iliad. Nel weekend abbiamo affrontato la questione dei costi elevati per il pubblico TIM che dispone di una SIM ricaricabile e a consumo, essendo stati riscontrati addebiti anomali proprio per questo genere di chiamate, ma a quanto pare il discorso deve essere esteso anche a coloro che sono in possesso di una SIM Vodafone secondo le ultime ...

Problemi Pokémon GO con il login : non funziona - la Soluzione del supporto Niantic : Ci sono Problemi Pokémon GO latenti in questi giorni? Il gioco non funziona a dovere e di fatto sta esasperando molti allenatori sparsi in ogni parte del mondo e dunque anche in Italia. Sembrerebbe proprio di si, visto che il supporto Niantic si è preso la briga di intervenire sulla faccenda nelle scorse ore e dare una sua prima soluzione al fastidioso bug. Cerchiamo di capire dunque che cosa sta succedendo nello specifico? I Problemi Pokémon ...

Stop problemi notifiche WhatsApp senza nome : Soluzione aggiornamento 2.18.651 : Finalmente i problemi delle notifiche WhatsApp senza nome sulla schermata di blocco del telefono potranno essere un lontano ricordo. La soluzione all'anomalia più che seria che visualizzava i numeri per intero di un mittente del messaggio ma non il contatto corrispondente in rubrica è stata appena messa a disposizione degli sviluppatori attraverso un aggiornamento or ora rilasciato. Come raccontato pure qualche giorno fa, l'errore riguardava ...

Ammissione ufficiale di problemi WiFi per Asus ZenFone 3 : ecco la Soluzione temporanea : Vanno analizzate con grande attenzione le parole di Asus, giunte proprio in queste ore, per quanto concerne un problema che noi di OptiMagazine vi abbiamo fornito in anteprima a proposito dell'Asus ZenFone 3. Mi riferisco alla questione WiFi, con un numero di segnalazioni da parte del pubblico che evidentemente non ha lasciato indifferente il produttore, oltre a noi della redazione. Dopo aver analizzato alcune soluzioni "universali", che spesso ...

Problemi per Honor 9 con la ricezione di messaggi audio Whatsapp : possibile Soluzione : Da un po' di tempo a questa parte non parliamo di Honor 9. In realtà, dopo l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento Android Oreo e di alcune patch correttive, come nel caso della B363, la situazione si è finalmente stabilizzata al punto che i riscontri da parte del pubblico sono stati sempre positivi. Questo almeno quanto emerso fino al nostro ultimo resoconto sull'argomento, perché nelle ultime ore ci sono state non poche lamentele associate ...

Allerta Huawei P8 Lite 2017 per possibili problemi WiFi : una Soluzione alternativa : Da circa quattro mesi a questa parte si susseguono le segnalazioni da parte di tantissimi possessori di un Huawei P8 Lite 2017 che hanno riscontrato problemi con la connessione WiFi. Tra scarso segnale e collegamento non stabile, navigare sotto la copertura di un router è diventata un’impresa davvero ardua per un device che in quasi un anno e mezzo di vita ha fatto registrare volumi di vendite estremamente significativi. Malfunzionamento ...

Problemi luminosità automatica Huawei P8 Lite 2017 Vodafone e non solo : una Soluzione? : I Problemi con la luminosità automatica sul Huawei P8 Lite 2017 sono effettivi oppure no? In particolare è solo il modello Vodafone con l'ultimo aggiornamento B158 a soffrirne oppure interessati dal presunto bug sono anche gli altri modelli serigrafati e anche la variante no brand? Il Huawei P8 Lite 2016 Vodafone in particolare ha cominciato a ricevere il pacchetto B158 verso la metà del corrente mese. I riscontri racconti nella decina di ...

Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate : una Soluzione oltre l’aggiornamento di aprile : Continuano persistenti i Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate il cui audio all'improvviso si blocca senza apparente motivo: non è la prima volta che affrontiamo la questione ed in effetti è necessario ora fare il punto della situazione sui casi italiani che si moltiplicano a ritmo della diffusione del telefono sempre più capillare. Il forum di supporto italiano parla chiaro: la presenza di un thread di oltre 40 pagine di ...

Le sigarette elettroniche fanno parte della Soluzione a uno dei più gravi problemi di salute in Europa : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : una prima Soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...