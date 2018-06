http://feedproxy.goo

: Software prevede il futuro (di alcuni minuti), Minority Report è realtà?: Informatici dell… - giannifioreGF : Software prevede il futuro (di alcuni minuti), Minority Report è realtà?: Informatici dell… - PaoloNurra : RT @ItalianPolitics: @PaoloNurra @SpeculaThor Ps: l'European Defence Fund prevede €13 miliardi in bilancio nella proiezione 2021-2027, più… - ItalianPolitics : @PaoloNurra @SpeculaThor Ps: l'European Defence Fund prevede €13 miliardi in bilancio nella proiezione 2021-2027, p… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Informatici dell’Università di Bonn hanno sviluppato unche può guardarenel: il programma impara innanzitutto dalle sequenze video le azioni tipiche, ricette realizzare da uno chef per esempio. Sulla base di questa conoscenza, può quindire con precisione nuove situazioni quando lo chef farà qualcosa. I ricercatori presenteranno le loro scoperte alla conferenza IEEE di quest’anno sulla Computer Vision e Pattern Recognition che si terrà dal 19 al 21 giugno a Salt Lake City, negli Stati Uniti.cheilPrevisioni di un delitto prima che accada in stilenon sono ancora possibili, ma presto potremmo avere maggiordomi robot che ci portano un caffè ancor prima che lo chiediamo. Un processo sviluppato da scienziati informatici dell’Università di Bonn, Germania, ha spinto con successo i limiti su come ...