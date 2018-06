Snai | esordio mondiale facile per Inghilterra e Belgio

calcioweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Le credenziali dell’alla vigilia del primo impegno di Russia 2018 hanno un effetto benefico nelle quote sulla partita contro la Tunisia, in programma domani sera. Dal tabellonearriva fiducia a piene mani per la nazionale di Southgate, in cerca di riscatto dopo la disastrosa edizione del 2014: i primi tre punti nel gruppo G contro la Tunisia si giocano a 1,43, mentre il colpo delle ‘aquile’ è dato a un robusto 8,75 e pure il pareggio è a quota sostanziosa, a 4 volte e mezza la posta. Anche-Panama appare un confronto impari sulla carta, visto il grandissimo potenziale dei Diavoli Rossi rispetto ai centroamericani, all’assoluto nella fase finale. La differenza percon l”1′ delche vale appena 1,17 contro il 20 della ‘Marea Roja’ e il 7,00 del segno ‘X’. Si giocherà domani anche ...