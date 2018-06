“Siamo stati vicini alla morte e ora giriamo l’Italia in Apecar per cercare la bellezza”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018) La malattia non è mai stata così divertente. “Quando mi hanno detto che avrei dovuto guidare da Milano a Roma, e per giunta in, lo ammetto: è stato uno choc”. Ada ha fatto 15 minuti di pratica in un parcheggio di Assago, poi “senza aver preso ben confidenza col cambio”, è partita mani sul volante insieme ai suoi compagni di viaggio. Nove giorni dopo sono arrivati a Roma Isa, Martina, Eleonora e Denise. Si fanno chiamare B.Livers, hanno tra i 20 e i 30 anni e sono quasi 80: eccoli, i ragazzi che hanno combattuto (o stanno combattendo) una grave malattia (tumore, HIV e anoressia) con la voglia di mettersi in gioco e guardare al mondo da un punto di vista diverso.andati in giro percon la voglia di riscoprire il bello di questo Paese”, raccontano. “No, non esiste una cosa simile nel resto del mondo”, sorride Bill Niada, tra i fondatori del ...