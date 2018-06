Si rifiuta di dargli dei soldi | il compagno le spara un colpo alla nuca davanti alla

fanpage

(Di domenica 17 giugno 2018) Loreal Goode, 32 anni, è stata uccisa dal fidanzato per essersita di36 euro per riavere la sua tv al banco dei pegni. Il tuttoagli occhi increduli della figlia della donna, di soli 14 anni. "Non meritava una fine simile, che sia da esempio per altre donne che devono fare attenzione alle persone con cui escono".