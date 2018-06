Si perde in una zona impervia | trovato morto

Prato : studente di 17 anni perde il dito di una mano durante l’alternanza scuola lavoro : Il giovane stava lavorando in un'officina meccanica di Montemurlo: la punta di un trapano gli ha reciso una falange, che i medici del pronto soccorso non sono poi stati in grado di riattaccare.Continua a leggere

Pigna - prima edizione della manifestazione 'La Musica Anima Pigna' : una ricca serie di eventi da non perdere tra il 13 ed il 15 luglio : ... che paesi come Pigna mostrino al mondo che le tradizioni culturali secolari possono continuare a vivere e anzi a rinascere se il tutto è guidato dalla cultura e dall'arte, quindi dall'istruzione e ...

Comunali - Lega guida la coalizione anche al Centro. Pd nei 20 capoluoghi perde 100mila voti. M5s punito dal non voto : La Lega si mangia un altro pezzo d’Italia. Si divora Forza Italia a morsi grandi così al Nord, si mette allo stesso tavolo del Pd nelle zone che una volta si chiamavano rosse e, per non godere solo a metà, si lecca le dita osservando gli alleati Cinquestelle laggiù in fondo. Il vincitore della domenica elettorale è uno solo, Matteo Salvini, che aveva dato un’ultima dose di doping alle sue urne annunciando voler lasciare la Acquarius ...

Elezioni comunali 2018 : chi vince - chi perde e cosa comporta : La Lega traina il centrodestra. Il centrosinistra tiene, M5S soffre. Ecco i risultati dei 20 capoluoghi di provincia e le implicazioni a livello nazionale

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - DIRETTA : VINCE LEGA - perde M5S/ Roma : grillini flop - niente ballottaggi : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. LEGA trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo

Comunali : exploit del Carroccio nel Nordest - il Pd tiene Brescia ma perde Terni - M5s arretra : Batosta per i Cinquestelle, che sono fuori da tutti i ballottaggi dei comuni principali, sconfitti anche nei due municipi di Roma, nella tornata elettorale per le Comunali. Avanza il centrodestra in ...

Elezioni comunali 2018 - la Lega trascina il centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd tiene Brescia - ma perde Catania. Frenata M5S|Tutti i dati : Del Bono riconfermato a Brescia. centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega. Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

Elezioni comunali - ecco i risultati : flop M5S - il Pd perde Afragola : Alle 23 si sono chiusi i seggi nei 760 comuni chiamati alle urne per le Elezioni comunali. L'affluenza finale è del 61,19%, contro il 67,24% delle precedenti omologhe Elezioni. Il...

DIETA SIRT/ perdere 3 kg in una settimana - ecco la differenza tra prima e seconda fase : DIETA SIRT, il regime alimentare che permette di Perdere tre chilogrammi in una settimana: ecco come. Seguitissima dalle star di Hollywood, usata in passato da Adele e Pippa Middleton.

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2018/ Video - Amministrative : chi ha più da perdere? : COME si VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2018 Amministrative: urne aperte dALLE ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino ALLE ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio