Shaquille O’Neal spezza una lancia a favore di LeBron James | “4° anello? No | la sua

sportfair

: RT @SportandoIT: Shaquille O'Neal: LeBron è una leggenda. Non ha bisogno di un altro titolo - marcios88 : RT @SportandoIT: Shaquille O'Neal: LeBron è una leggenda. Non ha bisogno di un altro titolo - SportandoIT : Shaquille O'Neal: LeBron è una leggenda. Non ha bisogno di un altro titolo - dionmays92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 17 giugno 2018)O’Neal hato unadi: ‘Shaq’ ha spiegato che l’eredità lasciata dal numero 23 dei Cavs è già straordinaria senza altri anelliha vinto 3 anelli in carriera, qualcosa di certo non comune alla stragrande maggioranza dei giocatori NBA del presente e del passato. Eppure, pensando al fatto che abbia perso anche 6 finali, resta un po’ l’amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere il suo palmares. I detrattori disi attaccano proprio a questo aspetto: il miglior giocatore della storia con un record di 3/9 in finale? Michael Jordan, tanto per citarne uno a caso, ha vinto 6 finali su 6 giocate.O’Neal, trattando l’argomento, ha dato una versione alquanto interessante. L’ex Lakers ha spiegato chenon debba per forza andare alla ricerca ...