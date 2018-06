Sette milioni e mezzo di italiani riceveranno la quattordicesima

Sette milioni di italiani in partenza per le vacanze : l'analisi di Coldiretti Liguria : Valigie pronte e vacanze intelligenti: sono 7,4 milioni gli italiani che hanno anticipato l'inizio delle vacanze estive al mese di giugno, approfittando del primo weekend dove sole e temperature ...

Sette milioni di italiani al voto : le Comunali sono (anche) un test per M5s e Lega : Il "governo del cambiamento" alla prova del voto: dopo i test elettorali delle regionali in Molise, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, la prima grande scadenza dopo la formazione della maggioranza parlamentare...

Ryanair - multa Antitrust da 1 - 85 milioni per il caos voli di Settembre : ROMA - multa da 1,85 milioni a Ryanair. Il caos voli del settembre 2017, dovuto alla carenza di piloti e agli errori nella turnazione del personale navigante, costa caro alla compagnia irlandese. L'...

Sette milioni di italiani si sono indebitati per pagarsi le cure mediche : Secondo un rapporto stilato dal Censis-Rbm Assicurazione Salute 7 milioni di cittadini italiani sono stati costretti a indebitarsi, 2,8 milioni dei quali hanno dovuto svincolare i propri investimenti o, addirittura, mettere in vendita la propria casa per sottoporsi a visite mediche o esami non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.Continua a leggere

DiciasSette milioni di euro di evasione fiscale scoperti dalla Finanza di Terni : Diciassette milioni di euro di evasione fiscale scoperti dalla Finanza di Terni I l Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Terni, coordinato dal Comando Provinciale, ha ...

Oms : «Sette milioni di morti per lo smog» : ROMA Allarme dall'Organizzazione mondiale della Sanità: nel mondo il 90% della popolazione respira aria inquinata e questo stesso inquinamento causa almeno 7 milioni di vittime l'anno. L'ultimo rapporto stilato dall'organizzazione Onu evidenzia che le aree del ...

Bologna e Fiorentina su un giocatore dell'Udinese : servono sei/Sette milioni : Fiorentina e Bologna sarebbero interessate a Kevin Lasagna . Come riportato da Il Corriere dello Sport , la società emiliana ha appuntato cinque nomi per rinforzare l'attacco: Pavoletti, Lapadula, Gabbiadini, Ferreyra e Lasagna. E proprio su quest'ultimo potrebbe profilarsi la concorrenza con i ...

Otto milioni in viaggio per il 25 Aprile - Sette per l’1/5 : Otto milioni in viaggio per il 25 Aprile, sette per l’1/5 Lo rileva Federalberghi, segnalando che il giro d’affari per il ponte del 25 Aprile sarà di circa 2,85 miliardi di euro (+22,8%) mentre quello del ponte del Primo Maggio sarà pari a circa 2,46 miliardi (+23%). Continua a leggere

