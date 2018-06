Sestri Levante GE | 2 giovani cadono sulla scogliera | sfiorata la tragedia

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) A(GE) dueall’uscita di una discoteca sono caduti sugli scogli da una altezza di oltre tre metri: nella notte, all’esterno di un noto locale del porto, un ragazzo e una ragazza si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica non riempiti di acqua che delimitano il cantiere di lavoro per la posa della nuova passerella pedonale di via Queirolo. I contenitori sono finiti sugli scogli e anche i due ragazzi. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari per il recupero dei feriti, le ambulanze dei Volontari del Soccorso, i medici del 118 ed i carabinieri di. La ragazza ha battuto la testa sugli scogli riportando un trauma cranico e diverse costole incrinate ed è stata trasferita in codice rosso al San Martino di Genova: la giovane non è in pericolo di vita. Per il ragazzo nessun trauma fisico, solo tanta paura. L'articolo(GE): ...