Serie C | stasera l' ultima sfida tra Siena e Cosenza per il salto di categoria

Diritti TV Serie A : offerte sotto il minimo richiesto - stasera l’assegnazione. In corsa Sky - Mediaset e Perform : Diritti TV Serie A Siamo ancora al nulla di fatto, ma la giornata di oggi finirà per assegnare definitivamente i Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni (2018/19, 2019/20, 2020/21). Dopo i tentativi andati a vuoto e la risoluzione del contratto con Mediapro, questa mattina sono state pervenute alla Lega Calcio le offerte per i tre pacchetti disponibili (del valore di 452, 408 e 240 milioni di euro) che, come stabilito dal nuovo ...

The Divergent Series Allegiant film stasera in tv 14 giugno : trama - curiosità - streaming : The Divergent Series Allegiant è il film stasera in tv giovedì 14 giugno 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Robert Schwentke ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Daniels e Bill Skarsgård. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Divergent Series Allegiant film stasera in ...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Frosinone - Cittadella e Palermo - Venezia : Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece &egra...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Cittadella - Frosinone e Venezia - Palermo : Sarà il Cittadella ad affrontare il Frosinone nelle semifinali dei playoff di Serie B. I granata hanno pareggiato 2-2 con il Bari dopo i supplementari, risultato che consente loro di passare il turno preliminare in virtù del migliore piazzamento in campionato. Al Tombolato, il primo tempo si era concluso 0-0 e aveva visto un Bari...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Cittadella - Bari e Venezia - Perugia : Dopo le polemiche che lo hanno accompagnato in questi ultimi giorni dunque sarà Cittadella-Bari in programma stasera Domenica 3 Giugno, ore 18.30, allo stadio Tombolato, a inaugurare la post season della Serie B Conte.it 2017/2018. Il secondo match poche ore dopo (ore 21) al Pierluigi Penzo fra <strong...

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 non vanno in onda stasera 26 maggio - la Serie è in pausa? : La serata crime con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 è in pausa. I due police procedural, come riportato sulla guida TV, non andranno in onda stasera, 26 maggio, per dare spazio al film Due Single a Nozze. La probabilità è che le serie siano già in vacanza e torneranno, quindi, solo nell'autunno con i nuovi episodi. Infatti, neanche sabato 2 giugno è previsto l'appuntamento con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2, che pare ...

Il Confine : Stasera e domani su Rai1 la mini Serie TV di Carlo Carlei : Il film in due appuntamenti, racconta il dramma della Prima Guerra Mondiale, visto attraverso gli occhi di tre giovani amici interpretati da Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz.

Basket Serie A - stasera al via i playoff : doppio derby lombardo : ROMA - Cominceranno con un doppio derby lombardo i playoff della Serie A targata Postemobile: alle 20.30 le prime squadre a scendere in campo al Forum di Assago saranno l'EA7 Milano e la Red October ...