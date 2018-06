Serie C | al Sassuolo la Supercoppa Berretti

Video/ Sassuolo Roma - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 38giornata - : Video Sassuolo Roma , 0-1, : gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita per la 38giornata di Serie A.

Video/ Sassuolo Roma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Sassuolo Roma (0-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita giocata domenica 20 maggio per la 38^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:24:00 GMT)

Video Gol Sassuolo-Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 20-05-2018 : Risultato Finale Sassuolo-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Manolas 38° Giornata Serie A 20 Maggio 2018. Finisce 0-1 Sassuolo-Roma, valevole per la 38esima giornata di Serie A. La stagione si conclude con il prevedibile risultato di vittoria dei giallorossi, a caccia del terzo posto in classifica. Nel primo tempo il Sassuolo impatta ancora una volta che nonostante non possa ambire a nulla, il suo campionato non è ancora finito. Gli uomini di ...

Probabili Formazioni Sassuolo-Roma - Serie A 20-05-2018 : Ci siamo, è arrivato il momento dei verdetti finali. Domani sera si chiuderà il Campionato di Serie A 2017/2018. Al Mapei Stadium di Sassuolo andrà in scena Sassuolo-Roma, una partita del tutto ininfluente per la squadra di casa, ma di grande importanza per la squadra di Di Francesco. I giallorossi infatti devono ancora combattere per conquistarsi il terzo posto della classifica contro i cugini della Lazio, che saranno simultaneamente ...

Serie A Sassuolo - Sensi e Goldaniga : seduta differenziata : Sassuolo - seduta mattutina per il Sassuolo , in vista dell'ultimo impegno del campionato di Serie A. Il programma svolto oggi dai neroverdi ha previsto oggi riscaldamento iniziale, lavoro specifico ...

Serie A Sassuolo - Squinzi : «Ci siamo ripresi nel finale» : Sassuolo - "Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così ci siamo ripresi nel finale" . Questo il commento di Giorgio Squinzi , patron del Sassuolo , sulla squadra in campionato. "Sul futuro non mi ...

Serie A Sassuolo - Squinzi : «Futuro? Non mi pronuncio ancora» : Sassuolo - "Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così ci siamo ripresi nel finale" . Questo il commento di Giorgio Squinzi , patron del Sassuolo , sulla squadra in campionato. "Sul futuro non mi ...