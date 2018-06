Serie B Palermo | Zamparini | «Faremo ricorso | gara illegale»

Calcio - Frosinone in Serie A ma il Palermo annuncia ricorso. Lo spareggio : 2 a 0 - tra palloni tirati in campo e invasione : palloni lanciati in campo, un rigore non dato, poi assegnato, infine tolto, e l’invasione dei tifosi prima del triplice fischio. Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B il Frosinone allo Stirpe batte il Palermo 2-0, ribalta la sconfitta per 2-1 subita all’andata e conquista la promozione in Serie A. Almeno per ora, perché i rosanero hanno annunciato ricorso subito dopo: “Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso ...

Maiello-Ciano condannano Palermo : Frosinone torna in Serie A : Il Frosinone riabbraccia la Serie A. La formazione di Moreno Longo ribalta la sconfitta subita a Palermo , 2-1, nella finale di andata dei playoff: le reti di Maiello e Ciano decidono la nervosissima ...

Maiello più Ciano - il Frosinone batte il Palermo e torna in Serie A : E' la sera del Frosinone. Con un anno e tre volate di ritardo. batte il Palermo, 2-0, e la Ciociaria esulta, è sempre più la terza forza del calcio laziale, raggiunge Roma e Lazio, solo l'Emilia ha ...

Maiello-Ciano - il Frosinone ribalta il Palermo e vola in Serie A : esplode la festa al Benito Stirpe : Dopo la sconfitta subita all’andata, il Frosinone ribalta il risultato allo Stirpe e conquista la Serie A: Palermo battuto 2-0 dai gol di Maiello e Ciano Empoli, Parma e Frosinone. Sono queste le tre squadre promosse in Serie A. L’ultima è quella di Moreno Longo, che batte il Palermo nel ritorno della finale playoff e conquista il Paradiso. Bastava non perdere ai rosanero, invece l’eurogol di Maiello e il sigillo finale di ...

Frosinone-Palermo 2-0 - i ciociari promossi in Serie A! Maiello e Ciano spediscono i gialloblù in Paradiso : Il Frosinone conquista la promozione in Serie A. Impresa dei laziali che, dopo aver perso 2-1 allo Stadio Barbera, riescono a sconfiggere il Palermo per 2-0 nella Finale dei Playoff di Serie B e strappano l’ultimo posto al sole. Davanti al proprio pubblico, i gialloblù hanno confezionato l’impresa e sono tornati nella massima categoria dopo due anni dall’ultima dolorosa retrocessione. Ai rosanero non riesce invece ...

