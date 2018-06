: Senegalese ucciso a colpi di arma da fuoco a Milano. La moglie: è razzismo, volevamo andarcene ?… - RaiNews : Senegalese ucciso a colpi di arma da fuoco a Milano. La moglie: è razzismo, volevamo andarcene ?… - fattoquotidiano : Milano, senegalese ucciso in strada con dieci colpi di pistola a Corsico. La moglie: “Insulti razzisti durante un l… - Corriere : Ucciso in strada con 10 colpi di pistola: muore buttafuori senegalese Foto| Video -

Perde consistenza il movente razziale nell'uccisione del54enne freddato con dieci proiettili, sei dei quali alla testa,a Corsico nel Milanese La moglie di Diallo aveva raccontato di un litigio che la vittima avrebbe avuto nei giorni scorsi con un uomo che lo aveva insultatp con epiteti razzisti. Gli investigatori non escludono che ilpossa essere statoper un litigio nel suo lavoro di buttafuori,o per questioni legati alla malavita.Trovata una pistola in uno spazio condominiale vicino a luogo delitto.(Di domenica 17 giugno 2018)