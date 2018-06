Senegalese freddato nel milanese con 10 colpi alla testa e al petto La moglie

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018) Unè stato ucciso questa notte adi arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio è avvenuto, intorno alle 23.30, in via delle Querce. Laha riferito ai carabinieri che il marito aveva avuto un diverbio con una persona che gli avrebbe rivolto anche epiteti razzisti, anche se le modalità dell'omicidio ha tutti i connotati di un'esecuzione, più tipica degli ambienti della malavita.Assane Diallo, 54 anni, sposato e con una figlia di 11 anni, è stato raggiunto da sei proiettilie da altri quatto al. Secondo i carabinieri i, calibro 9 per 21, andati tutti a segno, sono stati esplosi a distanza ravvicinata e gli investigatori non escludono nessuna ipotesi riguardo a quella che ha tutte le caratteristiche di un'esecuzione. L'uomo lavorava nel settore della sicurezza, talvolta anche in ...