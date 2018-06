Sea of ​​Thieves | superate le aspettative di vendita di Microsoft e Rare nel primo giorno

Rare : Sea of ??Thieves ha avuto un lancio di successo. Quattro team sono attualmente al lavoro sui contenuti di gioco : Nonostante la critica non abbia riservato una straordinaria accoglienza a Sea of ​​Thieves, sembra che in realtà abbia avuto un lancio di successo per Rare a prescindere, al punto che ora sta raddoppiando gli sforzi per fornire contenuti per il gioco costantemente. Il che è positivo, considerando che uno dei motivi delle recensioni negative risiedeva proprio nella mancanza di contenuti."In definitiva, abbiamo avuto un lancio di ...