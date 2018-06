Scuola | news 17 6 | probabile DL urgente per modificare la Buona Scuola?

Scuola - tutti gli obblighi dei docenti dopo gli esami : news 15/06 : Scuola, ultime notizie 15/06 – Ecco un utile vademecum per tutti i docenti in relazione a quello che c’è da sapere a proposito delle procedure successive alla conclusione delle attività didattiche e degli esami. Gli obblighi dei docenti non prevedono la loro presenza a Scuola dopo l’ultimo Collegio dei docenti di fine giugno tutti i […] L'articolo Scuola, tutti gli obblighi dei docenti dopo gli esami: news 15/06 proviene da ...

Mobilità 2018/2019 Scuola Infanzia : pubblicati i movimenti - news 12/06 : Dopo la pubblicazione degli esiti della Mobilità dei docenti della Scuola primaria (avvenuta lo scorso 1 giugno), come da calendario, oggi martedì 12 giugno, sono stati pubblicati gli esisti dei movimenti riguardanti gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia. pubblicati oggi, 12 giugno 2018, gli esiti della Mobilità 2018/2019 per la Scuola dell’Infanzia In queste ore il […] L'articolo Mobilità 2018/2019 Scuola Infanzia: pubblicati i ...

Miur - news 1/6 : Marco Bussetti è il nuovo Ministro - ecco come supererà la Buona Scuola : Oggi 1 giugno 2018, pare che il Governo Lega-M5S ce l’abbia fatta, e al Miur arriverà al posto di Valeria Fedeli, Marco Bussetti. Bussetti è un simpatizzante leghista, laureato il Scienze e Tecniche della attività motorie preventive e adattate. Da lui ci si aspetta la realizzazione del programma per la scuola previsto dal contratto giallo-verde, […] L'articolo Miur, news 1/6: Marco Bussetti è il nuovo Ministro, ecco come supererà la ...

Scuola - news 26/5 : reclutamento docenti - sarà caos? : Uno dei temi fondamentali sul tavolo del governo sarà quello del reclutamento dei docenti nella Scuola. Movimento 5 Stelle e Lega viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda relativamente alla riorganizzazione del settore scolastico. In campagna elettorale quello di combattere la ‘precarizzazione’ è stato un argomento spesso al centro dei dibattiti dei due leader Di Maio e […] L'articolo Scuola, news 26/5: reclutamento ...

Trani News - Il territorio va a Scuola. Conferenza juniores ospitata dalla fondazione S.E.C.A. : Il convegno intende far riflettere sulle prospettive del rapporto tra il mondo della scuola e quello tecnico-operativo della ricerca e del lavoro, nel settore dei Beni Culturali. Il Programma del ...

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie : Uil Scuola - ultime news 23/5 : Pubblichiamo in questo articolo un comunicato stampa della Uil Scuola riguardante il confronto attualmente in corso per la definizione del prossimo CCNI per le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 2018/19. Utilizzazioni E Assegnazioni Provvisorie: PROSEGUE IL CONFRONTO E’ proseguito il confronto tra i sindacati firmatari del contratto nazionale e i rappresentanti del Miur […] L'articolo Utilizzazioni e Assegnazioni ...

Scuola - news 15/5 : il Miur pubblica i dati su alunni/e con disabilità : Giusto ieri il Miur ha reso noto un Focus/report riguardante i dati sulla frequenza a Scuola delle alunne e degli alunni con disabilità, relativamente all’a.s. 2016/2017. Questo articolo si propone di illustrare a coloro i quali fossero interessati quanto è emerso dall’indagine suddetta. Scuola, pubblicato l’approfondimento con i dati su alunne e alunni con disabilità Sono 254.366 […] L'articolo Scuola, news 15/5: il Miur pubblica i ...