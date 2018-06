SCUOLA Autonomia didattica | il bello di strapazzare il curricolo

ilsussidiario

: RT @guyfawkes2_0: Studiando la normativa che regola il funzionamento della #scuola vi renderete conto che è stata appositamente scritta per… - razorblack66 : RT @guyfawkes2_0: Studiando la normativa che regola il funzionamento della #scuola vi renderete conto che è stata appositamente scritta per… - stefanomacone : RT @guyfawkes2_0: Studiando la normativa che regola il funzionamento della #scuola vi renderete conto che è stata appositamente scritta per… - lixmax72 : RT @guyfawkes2_0: Studiando la normativa che regola il funzionamento della #scuola vi renderete conto che è stata appositamente scritta per… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Se l'è il cuore dell'scolastica, non può non essere rielaborata sulle domande degli studenti. Come fare? ANGELO LUCIO ROSSI, ROSSELLA VIACONZI(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:09:00 GMT), cultura e reti, le prove di un'che funziona, di A.L. Rossi e R. Viaconzi/ "per competenze", c'è una realtà oltre gli slogan?, di E. Valcamonica