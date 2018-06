Scritte Salvini | a Trento in pieno centro

Scritte anti-Salvini a Trento e Bolzano : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Scritte contro Salvini sono comparse a Trento e a Bolzano . A Trento è successo in concomitanza con una manifestazione di attivisti locali contro le politiche migratorie del ...

Scritte contro Salvini a Trento e Bolzano. Il ministro replica : "Certa gente mi fa pena" : "Certa gente mi fa solo pena". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini, linkando un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali a Trento contro le politiche migratorie del ministro degli Interni e si riporta la scritta comparsa su un muro, in cui si legge: "Salvini mandante degli omicidi razzisti". Altra scritta: "Non scordiamo Soumaila ucciso dal razzismo".Scritte contro il ministro sono ...