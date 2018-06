Scritte contro Salvini a Trento e Bolzano Il ministro replica | Certa gente mi fa

huffingtonpost

: Scritte contro Salvini a Trento dopo manifestazione attivisti. Il ministro: 'Certa gente fa pena' - - Agenzia_Ansa : Scritte contro Salvini a Trento dopo manifestazione attivisti. Il ministro: 'Certa gente fa pena' - - MediasetTgcom24 : Scritte contro Salvini, replica del ministro: 'Certa gente fa pena' #MatteoSalvini - LaStampa : Scritte contro il ballerino e attivista Sonny Olumati: “Insulti razzisti colpa del clima politico”… -

(Di domenica 17 giugno 2018) "mi fa solo pena". Lo scrive su twitter ildell'Interno Matteo, linkando un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali ale politiche migratorie deldegli Interni e si riporta la scritta comparsa su un muro, in cui si legge: "mandante degli omicidi razzisti". Altra scritta: "Non scordiamo Soumaila ucciso dal razzismo".ilsono comparse anche a. "Basta Buonismo.muori" si leggeva sulla tenda di un gazebo ieri a una festa sui prati del torrente Talvera, in città. Una festa di Radio Tandem, un'emittente locale con una programmazione multilinguistica e interculturale. "Sono schifato e la cosa non finiràmente qui" commenta il commissario della Lega dell'Alto Adige, Massimo Bessone, diffondendo le immaginiIl questore di, Massimo ...