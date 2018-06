Scordatevi la geografia di scuola | la Macedonia cambia nome

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018)e Grecia hanno firmato ufficialmente oggi l'accordo sul cambio didel Paese ex jugoslavo in Repubblica didel nord. A siglare il documento d'intesa, in una cerimonia sul versante greco del Lago di Prespa, sono stati i due ministri degli esteri, il macedone Nikola Dimitrov e il greco Nikos Kotzias, alla presenza dei premier Zoran Zaev e Alexis Tsipras, del mediatore Onu Matthew Nimetz, dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini e del commissario europeo all'allargamento Johannes Hahn."Siamo orgogliosi di questo accordo. Siamo orgogliosi di aver preso una decisione che ci unisce, ponendo fine a una disputa che ci ha a lungo diviso". Lo ha detto il premier macedone, il socialdemocratico Zoran Zaev, dopo la firma dell'accordo sul cambio didel Paese ex jugoslavo. Con l'intesa sulè stato siglato anche un documento sul partenariato strategico fra ...