Sconfitta Palermo | Zamparini | “faremo ricorso”

calcioweb.eu

: @antonio_larena Veramente un brutto episodio, ma da questo ad attribuire a questo la sconfitta del Palermo ce ne pa… - Garrasput : @antonio_larena Veramente un brutto episodio, ma da questo ad attribuire a questo la sconfitta del Palermo ce ne pa… - vspadoni : Presentato dal Palermo il ricorso contro la sconfitta a Frosinone, comportamento antisportivo | BlogSicilia - Quoti… - benedetta__11 : RT @Anthony__DL: Il Palermo farebbe bene a chiedere o la ripetizione della partita o la sconfitta a tavolino per il Frosinone. E' uno sport… -

(Di domenica 17 giugno 2018) “Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove. Credo che l’arbitro abbia cambiato la decisione sul rigore perché assediato e intimidito da tutta la squadra, intimidito a tal punto da non sanzionare chi ha dato, davanti a lui, una testata a Nestorowski. E’ stato un susseguirsi di cose che non hanno niente a che fare con la legalità, per cui è stato un incontro illegale”. L’ha detto il proprietario del, Maurizio, commentando il match di ieri in cui ilha per per 2-0 contro il Frosinone. Sull’1-0 l’arbitro ha concesso e poi negato un rigore. “Da quel momento -ha proseguito- l’arbitro ha perso la trebisonda. Faremo i passi necessari sperando d’avere giustizia. Lo spettacolo che ha dato ieri il calcio a Frosinone è stato indecoroso, per il comportamento dei ...