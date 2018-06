Scienza | la Settimana dell’innovazione Italia-Cina fa tappa a Cagliari

Le notizie di Scienza della settimana : Plastica nell’Artico, il sonno delle foche Callorhinus ursinus, l’immunoterapia per il tumore al seno: l’attualità scientifica. Nel ghiaccio dell’Antartide sono stati trovati rifiuti di plastica. -Le api possono comprendere l’idea di zero. -La sonda Curiosity ha trovato tracce di molecole complesse, contenenti carbonio, nei sedimenti del cratere Gale, su Marte. Sono molecole necessarie per lo sviluppo della vita. -È ...

Le notizie di Scienza della settimana : I geni dello sviluppo della corteccia cerebrale, i decessi dopo l’uragano a Puerto Rico sottostimati dalle autorità, le forme dell’acqua: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie di Scienza della settimana : L’algoritmo dei taxi di New York, il clima danneggia il riso, il Wyoming autorizza la caccia al grizzly: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie di Scienza della settimana : Il buco nell’ozono, nuovi casi di ebola in Rdc, il razzo cinese privato: l’attualità scientifica. Leggi

"Il Cielo del Lazio". Astronomia - Scienza e natura per la Settimana Europea dei Parchi : Da venerdì 18 a domenica 27 maggio . Tanto durerà la Settimana Europea dei Parchi 2018 promettendo una vera e propria immersione nella scienza e nella natura delle aree verdi del Belpaese. Aderisce convintamente anche quest'anno la Regione Lazio con una manciata di attività legate a percorsi in natura che vanno sotto il suggestivo ...

Le notizie di Scienza della settimana : Il batterio che ha decimato le rane, l’impatto del turismo sul clima, le vibrazioni sismiche provocate dagli elefanti: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie di Scienza della settimana : I legami tra temperature ed emicrania, l’elio rilasciato da un esopianeta, l’origine dei capelli grigi. Leggi

Le notizie di Scienza della settimana : Orme fossili nel New Mexico, la mappa definitiva della Via lattea, più gorilla del previsto in Africa occidentale. Leggi

Le notizie di Scienza della settimana : Il lancio del satellite Tess, la grande barriera corallina australiana sta cambiando, gli effetti dell’istruzione sulla longevità. Leggi

Le notizie di Scienza della settimana : L'immagine simula la traiettoria del falco pellegrino , in blu, che sta per attaccare uno storno comune , in verde, . , Robin Mills,