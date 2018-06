Scherma | Europei 2018 | Arianna Errigo ed Alice Volpi a medaglia Ora derby azzurro in

DIRETTA/ Europei Scherma 2018 : streaming video e diretta tv. Errigo e Volpi ai quarti! : diretta Europei Scherma 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di gare a Novi Sad. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:24:00 GMT)

Scherma - Europei 2018 : Gabriele Cimini si ferma ai piedi del podio nella spada. Marco Fichera e Andrea Santarelli eliminati agli ottavi : Non arrivano medaglie per l’Italia nella spada maschile individuale agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il migliore azzurro è stato Gabriele Cimini che si è fermato ai quarti di finale. Le speranze italiane in questa seconda giornata saranno quindi tutte riposte sul fioretto femminile. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino di tutti gli italiani in pedana. Partiamo proprio da Cimini, che è stato autore ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Gli azzurri avanti nella spada - le fiorettiste alle prese con le eliminatorie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Le azzurre sfidano Deriglazova nel fioretto. Fichera ci prova nella spada : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Le azzurre sfidano Deriglazova nel fioretto. Fichera ci prova nella spada : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di domenica 17 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 17 giugno) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad. Sulle pedane serbe si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. L’Italia, dopo le due medaglie conquistate ieri, cercherà di essere grande protagonista nel fioretto in cui Arianna Errigo, campionessa in carica e Alice Volpi, vicecampionessa iridata, sono pronte a lottare per l’oro. Proveranno a ...

Europei Scherma 2018/ Streaming video e diretta tv - programma - orario - vincitore (oggi 17 giugno) : diretta Europei Scherma 2018: info Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Novi Sad. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 02:49:00 GMT)

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo e Giorgio Avola si confermano ai vertici - azzurre sottotono nella sciabola : Va in archivio con due medaglie azzurre la prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Il fioretto maschile non ha deluso le grandi aspettative della vigilia e ha regalato emozioni forti a tutti i tifosi italiani. nella sciabola femminile le azzurre non sono invece riuscite a trovare l’acuto, con una prova complessivamente sottotono. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto nelle gare odierne. Partiamo dal ...

Scherma - Europei 2018 : la russa Sofya Velikaya torna regina nella sciabola. Nessuna azzurra supera gli ottavi : La gara individuale di sciabola femminile non regala gioie all’Italia agli Europei 2018 di Scherma, partiti oggi a Novi Sad (Serbia). Le due migliori azzurre, Irene Vecchi e Martina Criscio, sono infatti uscite di scena agli ottavi. Grandissimo ritorno invece per la russa Sofya Velikaya, che dopo il lungo stop per la maternità, si laurea per la quarta volta in carriera campionessa continentale. Velikaya, che in bacheca vanta anche due ori ...

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo si arrende all’ultima stoccata - niente bis dorato. Argento azzurro - Avola bronzo : L’Italia conquista due medaglie nella prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma. Sulle pedane di Novi Sad (Serbia) Daniele Garozzo per pochissimo non riesce a difendere il titolo nel fioretto, superato in finale dal russo Alexey Cheremisinov all’ultima stoccata. Conferma invece la medaglia di bronzo dello scorso anno un ottimo Giorgio Avola. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Garozzo vede sfumare ...

Diretta / Europei Scherma 2018 : Garozzo argento nel fioretto - Avola è terzo! Risultati (oggi 16 giugno) : Diretta Europei Scherma 2018: info streaming video e tv della prima giornata di competizione a Novi Sad. Oggi in pedana fioretto maschile e sciabola femminile.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:42:00 GMT)

Scherma - Europei 2018 : MAESTOSO GAROZZO - vola in finale per difendere il titolo! Niente derby italiano - Avola si arrende a Cheremisinov : Daniele GAROZZO si conferma una certezza nei grandi appuntamenti e centra la seconda finale consecutiva agli Europei di Scherma. Il fiorettista siciliano raggiunge l’atto conclusivo del torneo di Novi Sad (Serbia), dove cercherà di difendere il titolo continentale ottenuto un anno fa a Tbilisi. Sfuma invece di un soffio il sogno di una finale tutta italiana, visto che Giorgio Avola si arrende al russo Alexey Cheremisinov e conquista così ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Al via le semifinali di Garozzo e Avola. Eliminate le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatrici lontane dal podio. Vecchi e Criscio si fermano agli ottavi : Una prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Novi Sad. Se da una parte nel fioretto maschile Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno già la certezza di mettersi al collo una medaglia, dall’altra nella sciabola femminile nessuna azzurra è riuscita a superare gli ottavi di finale. Le migliori sono state Irene Vecchi e Martina Criscio, che si erano presentate al terzo assalto di giornata dopo due bellissime vittorie ...