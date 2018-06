SCENARI I profughi | Assad e l' Onu fanno esplodere il Libano

ilsussidiario

: RT @teka_berlino: IL FUTURO DELL’EUROPA E LA MANCATA RIFLESSIONE TEDESCA Apocalisse 2015: tragedia greca e crisi profughi, due decisioni t… - teka_berlino : RT @teka_berlino: IL FUTURO DELL’EUROPA E LA MANCATA RIFLESSIONE TEDESCA Apocalisse 2015: tragedia greca e crisi profughi, due decisioni t… - IlDeutschItalia : RT @teka_berlino: IL FUTURO DELL’EUROPA E LA MANCATA RIFLESSIONE TEDESCA Apocalisse 2015: tragedia greca e crisi profughi, due decisioni t… - AndreBellins : RT @teka_berlino: IL FUTURO DELL’EUROPA E LA MANCATA RIFLESSIONE TEDESCA Apocalisse 2015: tragedia greca e crisi profughi, due decisioni t… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Mentre continuano inle discussioni per la formazione del nuovo governo, il grave problema deisiriani ha portato a uno scontro diretto con l'Onu. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:03:00 GMT)/ Il difficile equilibrio della Giordania nella "guerra fredda" Usa-Israele vs Iran, di C.J. WulffCAOS SIRIA/ Israele vs. Hezbollah: anche ilsi prepara alla guerra?, di c.J. WulffCAOS SIRIA/ Israele vs. Hezbollah: anche ilsi prepara alla guerra?, di C.J. Wulff