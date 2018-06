San Giovanni d' Ineja | il programma di oggi

Imperia - il programma odierno di Ineja 2018 Festa di San Giovanni : A partire dalle 21,15 serata danzante con musica dal vivo con l'orchestra 'Sorrisi e Musica' area spettacoli, intramezzato alle 22.30 con l'esibizione e lo spettacolo di ballo country a cura dell'...

La festa di San Giovanni a Chiaramonte Gulfi : Ancora in corso di svolgimento gli appuntamenti dedicati al patrono della cittadina montana, San Giovanni. Il 23 giugno la svelata

Milano : armato di pistola minaccia pasSanti - arresto a Sesto San Giovanni : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Un 40enne di origine georgiana è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, per detenzione illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, seduto sulla banchina della stazione ferroviaria di Sesto, avrebbe

Torna sabato 16 giugno la Notturna di San Giovanni : Ma la Notturna di San Giovanni è anche una corsa aperta a tutti, per una bellissima festa dello sport in linea con gli eventi che Firenze Marathon ci ha insegnato ad amare in tutti questi anni di ...

Hacker ruba indirizzi al sito di San Giovanni XXIII - la curia : attenzione alle mail truffa : Bergamo - Sono riusciti a violare il sito di Papa Giovanni XXIII, hanno rubato gli indirizzi mail per mandare falsi messaggi e chiedere denaro per prenotare il pellegrinaggio davanti alle spoglie di ...

Dopo l'inaugurazione della Linea C a San Giovanni - ora completate la metro archeologica : Il sindaco Raggi ha avuto la fortuna di inaugurare l'archeo-stazione di San Giovanni della Linea C: un'opera, fondamentale per il potenziamento del sistema dei trasporti romano e, allo stesso tempo, il più importante intervento pubblico per la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio contenuto nel sottosuolo della Capitale.Dispiace che l'iniziativa sia avvenuta senza la presenza della Regione e del Ministero dei Trasporti, che hanno ...

Policlinico San Martino - il direttore Sanitario Giovanni La Valle si è dimesso : In una nota l'azienda ha comunicato che il dottor La Valle è stato nominato direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e per questo ha ...

San Giovanni - SPAGO ATTORNO AL COLLO PER BIMBA DI 3 ANNI/ Roma - salvata da vicina di casa : gioco finito male? : San GIOVANNI, BIMBA di 3 ANNI con SPAGO ATTORNO al COLLO. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:37:00 GMT)

San Giovanni - bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - è in coma farmacologico : salvata da una vicina : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

San Giovanni - BIMBA DI 3 ANNI CON SPAGO ATTORNO AL COLLO/ Roma - la versione della mamma : era da sola e... : San GIOVANNI, BIMBA di 3 ANNI con SPAGO ATTORNO al COLLO. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:33:00 GMT)

San Giovanni - bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - come ha fatto la piccola a strangolarsi? : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Città della Salute di Torino - Silvio Falco ha nominato Giovanni La Valle direttore Sanitario : Il neo direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino dottor Silvio Falco, appena insediatosi, ha subito nominato i direttori sanitario ed amministrativo, che sono rispettivamente il dottor Giovanni La Valle, che arriva dall'esperienza ...

Raggi : metro San Giovanni fa già sentire effetti positivi : Raggi: meno traffico nella parte est di Roma Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Meno traffico nella parte est di Roma e la comodità per migliaia di persone di Raggiungere più rapidamente il centro partendo dalla periferia orientale della città. L’apertura della stazione San Giovanni della linea C della metropolitana fa già sentire i suoi effetti positivi a poco più di due settimane ...

Villa San Giovanni : studenti ITE Repaci ammessi alla finale nazionale di StudentsLab : "Nostro " Repaci", prof.ssa Maristella Spezzano, afferma : "È compito della scuola sviluppare nei giovani la cultura imprenditoriale avvicinandoli al mondo del Lavoro e delle piccole Imprese. Il ...