Samsung Galaxy Note 9 con 512 GB di memoria interna in alcuni mercati

Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 : Ecco come installare la nuova app Good Lock 2018 e dare una rinfrescata al look della Samsung Experience del vostro smartphone Samsung Galaxy aggiornato almeno ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 proviene da TuttoAndroid.

Unieuro regala Samsung Galaxy Tab S2 con l’acquisto di Galaxy S9 e S9 Plus : Unieuro lancia una nuova promozione regalando un Samsung Galaxy Tab S2 Wi-Fi+LTE da 9,7 pollici a coloro che acquisteranno un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus fino al 20 giugno. L'articolo Unieuro regala Samsung Galaxy Tab S2 con l’acquisto di Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy S9 Plus Sunrise Gold Edition lanciato in India : Nelle scorse ore dall'India è arrivato l'annuncio del Samsung Galaxy S9 Plus in versione Sunrise Gold Edition. Scopriamo insieme cosa lo caratterizzerà L'articolo Il Samsung Galaxy S9 Plus Sunrise Gold Edition lanciato in India proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S4 : solo in due colori e disponibile ad Agosto? : Dopo gli ultimi rumors relativi a scanner dell’iride e “Book Cover Keyboard”, torniamo a parlare di Samsung Galaxy Tab S4. Questa volta, le novità relative […] L'articolo Samsung Galaxy Tab S4: solo in due colori e disponibile ad Agosto? proviene da TuttoAndroid.

Straordinaria opportunità con il Samsung Galaxy S9 : mai visto a prezzo così basso a giugno : Grossissima occasione quella trapelata in queste ore per coloro che stanno seriamente valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9. Nonostante siano trascorsi pochi mesi dalla sua commercializzazione in Italia e nel resto d'Europa, infatti, oggi 15 giugno il pubblico può sfruttare una promozione con cui se lo potrà assicurare a condizioni estremamente favorevoli, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere su ...

Rinnovo Samsung Galaxy : interfaccia alternativa alla TouchWix dal brand asiatico : Siete per caso stanchi della solita TouchWiz a bordo dei vostri Samsung Galaxy? Per quanto l'interfaccia proprietaria del brand asiatico possa piacere e tenda a rinnovarsi di anno in anno con modifiche anche significative, possiamo anche comprendere il desiderio di voler andare incontro a qualcosa di più fresco, come potrebbe essere il caso dell'interfaccia 'Good Lock', anch'essa farina del sacco del produttore sudcoreano. Si tratta, ad essere ...

Samsung Galaxy X - lo smartphone pieghevole che costerà più di un iPhone : Indietro 15 giugno 2018 2018-06-15T12:41:12+00:00 ROMA – Dovrebbe arrivare nel 2019 ma a un prezzo che potrebbe far titubare tanti nell’acquisto: si tratta del Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che la casa di produzione coreana ha in cantiere. Il telefono, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe costare circa 1850 dollari. 1600 euro il corrispettivo in euro. […] L'articolo Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che costerà più di ...

Vodafone preannuncia nuovi aggiornamenti per tanti Samsung Galaxy oggi 15 giugno : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il mondo degli smartphone Samsung Galaxy. Proprio questa mattina, sulle nostre pagine, abbiamo portato alla vostra attenzione il rilascio dell'aggiornamento dedicato all'app Messaggi, con alcune novità che sicuramente faranno piacere agli utenti interessati. Tuttavia, è necessario dare uno sguardo anche ad alcuni device specifici, in riferimento a quelli brandizzati Vodafone, ...

Samsung Galaxy con Oreo senza suonerie personalizzate per i messaggi? Il ritorno della funzione : Una buona notizia per tutti i possessori di un Samsung Galaxy con Oreo a bordo, in particolare dunque i Galaxy S9, S8 e da circa una settimana anche S7. Finalmente la funzione suonerie personalizzate per i messaggi di testo giunti attraverso l'applicazione di sistema starebbe per ritornare sui telefoni con Android 8.0, dopo il pressing degli utenti ben scontenti di dover rinunciare all'utile plus a seguito del major update. Sulla questione c'è ...

Samsung Galaxy X : potrebbe costare di più dell'iPhone X : ... ma gli altri produttori - che avranno gli stand Samsung a fianco - si renderanno conto del livello raggiunto da uno dei marchi più famosi al mondo. Insieme alla rete per la connessione dati 5G , ...

Galaxy S10 con Sound display : per Samsung niente notch : Con il Galaxy S10 potrebbe arrivare un’altra rivoluzione nel mondo degli smartphone grazie al “Sound display”. Dopo l’infinity display e i display pieghevoli attesi anch’essi il prossimo anno, arriva il display che emette suoni attraverso le ossa del cranio. La vera rivoluzione arriverà con il Galaxy S10 A Samsung le cornici degli smartphone non sono mai piaciute tanto, lo dimostrano i vari tentativi di eliminarli a ...

Samsung Galaxy X PIEGHEVOLE/ Il nuovo smartphone sarà prodotto in quantità limitata per sondare il mercato : SAMSUNG GALAXY X PIEGHEVOLE, il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro. Dovrebbe arrivare sul mercato durante il prossimo anno: ecco le ultime(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:13:00 GMT)

Samsung : tasto aggiuntivo per Galaxy Note 9 e presto nuove memorie DDR5 e UFS 3.0 : Samsung potrebbe aggiungere un pulsante dedicato su Galaxy Note 9, e tra poco potrebbe avviare la produzione di massa delle nuove generazioni di memorie. L'articolo Samsung: tasto aggiuntivo per Galaxy Note 9 e presto nuove memorie DDR5 e UFS 3.0 proviene da TuttoAndroid.

Pulsante scatto fisico sul Samsung Galaxy Note 9? Utilissimo anche per altro : L'uscita del Samsung Galaxy Note 9 si avvicina (lancio più che probabile il 9 agosto a New York) e si moltiplicano i rumor relativi al phablet 2018. Gli ultimi della serie riguardano un nuovo Pulsante fisico che dovrebbe essere ospitato proprio sul device come scorciatoia per il comparto fotografico e non solo. Vediamo nello specifico di cosa potrebbe trattarsi, secondo le anticipazioni della fonte Herald. Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe ...