Salvini vuole fermare anche le navi di riso | “Basta fare gli zerbini”

Salvini vuole telecamere sulla divisa della polizia. De Petris (LeU) : “È una provocazione - non si può fare” : Il titolare del Viminale Matteo Salvini vuole introdurre le bodycam per i poliziotti. Loredana De Petris, in un'intervista a Fanpage.it commenta così la misura: "Questa storia della telecamera è chiaramente una presa in giro provocatoria. Un modo per difendere a priori l'operato delle Forze dell'Ordine, anche nei casi in cui vengono commesse irregolarità".Continua a leggere

Il Cavaliere elogia Salvini. Meloni vuole il Copasir e attacca azzurri e dem : ... una mossa che cambia lo scenario e richiama l'Italia alla massima responsabilità in tema di politica economica. Chi ha avuto modo di confrontarsi con lui non ha rilevato ostilità nei confronti di ...

Salvini boccia il limite ai contanti : "Per me ognuno può pagare come vuole" : Il ministro dell'Interno, intervenuto all'assemblea Confesercenti, ha parlato della soglia di 3mila euro per i pagamenti cash. Dal M5s nessun seguito, Maurizio Martina (Pd) commenta: "Errore clamoroso"

Verhofstadt : "Salvini vuole uccidere la nostra democrazia" : Le affermazioni di Verhofstadt giungono inoltre dopo che appena due settimane fa era diventato virale un suo tweet in lingua italiana , nel quale, preoccupandosi per la situazione politica del nostro ...

Grana per Matteo Salvini : Aquarius vuole comunque sbarcare in Italia : L’Aquarius non vuole dirigersi verso la Spagna. Lo riferisce Annelise Borges, corrispondente di Euronews, che si trova a bordo della

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Valencia accoglierà la nave AquariusPanico a bordo - "uomo vuole buttarsi" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Sarà la Spagna ad accogliere i migranti che Salvini non vuole : Sarà la Spagna a permettere l'attracco alla nave Aquarius con a bordo 629 migranti salvati al largo della Libia tra sabato e domenica e finita ostaggio del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, che ha ribadito anche stamattina di non volere aprire i porti alla nave di SOS Méditarranée.

"Il governo Conte vuole terremotare l'Europa. Salvini fa campagna elettorale sulla pelle dei migranti" : "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l'Europa, ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente del governo Monti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore ...

Laura Boldrini - Salvini chiude i porti e lei impazzisce : 'Vuole l'Italia di sua nonna' : Deve esserle venuto un colpo, quando ha saputo che il nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , aveva appena chiuso i porti italiani a una nave delle Ong con 629 migranti a bordo. E così, a Camere ...

La sinistra vuole i clandestini. Il Pd : "Salvini lede i diritti umani" : Dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti alle Ong cariche di migranti, il Pd e la sinistra vanno subito all'attacco contro il neo-ministro dell'Internio.Ad affondare il colpo è Gianni Pittella. "Il rifiuto di accogliere persone che fuggono da guerre, violenza, povertà e miseria é un atto vergognoso contro la dignità umana - attacca il senatore del Pd - La soluzione non sta nella chiusura dei porti italiani, ma pretendere da tutti ...

Marco Minniti : 'Immigrati - Matteo Salvini ci consegna a chi vuole lasciarli in Italia' : 'I populisti predicano l' immigrazione zero sapendo perfettamente che non è realizzabile. Diffondono l'idea che non sia possibile essere umani e sicuri allo stesso tempo. Una vera democrazia è in ...

Centrodestra - faccia a faccia ad Arcore fra Berlusconi e Salvini. Il leader di FI vuole garanzie su giustizia e telecomunicazioni : È rimasto tagliato fuori dalla formazione del governo, nei sondaggi è sempre più lontano dal Carroccio e nella coalizione di Centrodestra il suo partito sarà l’unico a votare no alla fiducia (Fratelli d’Italia va verso l’astensione). Ma Silvio Berlusconi non molla. E chiede conto a Matteo Salvini di quel “via libera” che ha permesso a Movimento 5 stelle e Lega di dare vita all’esecutivo Conte. Nella mattinata ...

Luigi Di Maio vuole tenere la delega sulle tlc. Lo ha comunicato a Salvini - ma la Lega vuole Siri : I due si sono parlati, ma il punto di caduta non è ancora stato trovato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, smaltita la sbornia della gioia e dell'euforia per il Governo che solo qualche giorno fa sembrava essere sfumato, hanno ingaggiato un confronto serrato sulla girandola di nomine che li attendono nei prossimi giorni. Con la madre di tutte le partite dall'esito ancora incerto: la deLega alle Telecomunicazioni. Di fatto un altro ...