Salvini | “Parigi non pensi che | accogliendo 100 migranti dell’Aquarius | possa lavarsi la

lastampa

: Oggi su @repubblica?? Per Parigi 'Salvini è un problema' ma il premier assicura: alla fine scelgo io - repubblica : Oggi su @repubblica?? Per Parigi 'Salvini è un problema' ma il premier assicura: alla fine scelgo io - masechi : ??La Farnesina ha convocato l'ambasciatore francese. Salvini chiede le scuse di Parigi #13giugno #Governo… - masechi : ??Salvini: 'Senza scuse ufficiali Conte fa bene a non andare a Parigi' ????????#13giugno #Italia #Francia #Immigrati… -

(Di domenica 17 giugno 2018) «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi nonche,100la coscienza. C’è ancora tanto da f...