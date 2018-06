: Abolizione della presunzione d’innocenza di Di Maio, il piano per non farci fare figli di Salvini. Lo “spezzeremo l… - CarloCalenda : Abolizione della presunzione d’innocenza di Di Maio, il piano per non farci fare figli di Salvini. Lo “spezzeremo l… - fattoquotidiano : Sondaggi, non solo i “porti chiusi”: la linea Salvini in Europa piace a due elettori su tre, plebiscito nel centrod… - LegaSalvini : SALVINI: 'FINITA LA PACCHIA. NON SARANNO ONG STRANIERE A DECIDERE CHI SBARCA IN ITALIA' -

"La verità è che abbiamo finito di fare gli",dicein un colloquio con il Corsera. Il ministro dell' Interno lancia un'altra sfida:"Dopo le navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano cariche di riso cambogiano".Non lo preoccupano le frizioni diplomatiche in sole due settimane di governo:"Ho sentito Conte,e non mi pare che si senta isolato. Soltanto, stiamo conquistando un ruolo centrale che negli ultimi anni non abbiamo mai avuto". Poi: "Prima ci usavano(...),ora hanno capito tutti che la musica è cambiata".(Di domenica 17 giugno 2018)