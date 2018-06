Salvini | ' non facciamo più gli zerbini' Ancora braccio di ferro con le Ong

La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i migranti (e Salvini non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Matteo Salvini - orgoglio italiano : 'Non siamo più zerbini. Porti chiusi anche alle navi che portano cibo tarocco' : Un Matteo Salvini che batte, fortissimo, sul tasto dell'orgoglio nazionale. 'La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini ', tuona il ministro dell'Interno in un colloquio al Corriere della Sera ...

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

"Questi non toccheranno mai più terra in Italia". Salvini bandisce due ong tedesche : Sabato scorso era stata la giornata del no del ministro Salvini alla nave Aquarius, che dopo una settimana entrerà nelle prossime ore nel porto di Valencia col suo carico di vite e disperazione. Una settimana che ha sconvolto l'Europa sul tema dell'emergenza migranti. L'Italia ha alzato la voce, come disse proprio il ministro dell'Interno sette giorni fa, ma i barconi carichi di persone in fuga da fame e guerre in ...

Salvini avvisa le Ong : "Non sbarcherete in Italia". Lifeline contro il ministro dell'Interno : "Fascista" : Il messaggio che arriva dal mondo delle ong dopo l'offensiva del ministro dell'Interno Salvini è unanime. L'Italia è ormai terra inospitale per le navi umanitarie rimaste nel Mediterraneo che ...

Migranti - Salvini : «Altre due navi dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita». Altri 500 profughi in arrivo. La Cei: «L'Italia non resti sola»

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

