Salvini | Macron ha cuore grande | ora tocca a Francia

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Intesa sui migranti - ma Salvini "sabota" l'accordo : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Emmanuel Macron - la frase sussurrata a Giuseppe Conte : 'So che il problema di Salvini' : L'errore fatale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato quello di accettare alla fine di far visita al presidente francese Emmanuel Macron , nonostante gli insulti piovuti da Parigi sul ...

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Salvini : "Accetto le scuse di Macron - ma se apre i porti a due o tre barconi è meglio" : "Si sono impegnati a spostare la frontiera e i centri di identificazione in Nord Africa. Se alle parole seguiranno fatti è una rivoluzione copernicana". A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando l'incontro di oggi tra il presidente francese Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. "Se oggi il presidente del Consiglio italiano è andato a Parigi e qualcuno ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Salvini risponde a Macron : "Non prendo lezioni da lui" : Dopo l'incontro tra Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, arriva il commento del ministro degli Interni. "A Parigi c"è adesso un presidente del Consiglio italiano senza il cappello in mano. Non caleremo più braghe in Europa, andremo in Europa da protagonisti", ha affermato Salvini a margine di un comizio a sostegno del candidato del Carroccio ad Orbassano. Il leader della Lega ha risposto a Macron che ha fortemnet criticato l'asse dei ...

Le tre bordate di Macron a Salvini sui migranti : "Gli accordi si fanno tra i leader" : Volti distesi, parole di stima e amicizia, l'invito a prossime occasioni di incontro per marciare insieme per riformare l'Europa sull'immigrazione e sulla governance. Emmanuel Macron e Giuseppe Conte incedono sui convenevoli per marcare la ricucitura nei rapporti fra Italia e Francia, ma nel corso della conferenza stampa c'è un altro protagonista, assente, che viene preso di mira dalle bordate del presidente francese: Matteo Salvini.Sono ...