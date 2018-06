Salvini in Lombardia ' Ora vinciamo ai ballottaggi E poi toccherà a Milano'

Salvini annulla comizi in Lombardia e torna a Roma : ... nel lecchese e a Sondrio, sta tornando nella Capitale per sciogliere il nodo sul nome di Savona al ministero dell'Economia, "bocciato" dal Quirinale, e valutare la proposta di ieri del capo politico ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi in Lombardia e torna a Roma : “Deve seguire le trattative per l’esecutivo” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Salvini salta comizi in Lombardia e torna a Roma : ... nel lecchese e a Sondrio, sta tornando nella Capitale per sciogliere il nodo sul nome di Savona al ministero dell'Economia, "bocciato" dal Quirinale, e valutare la proposta di ieri del capo politico ...

Salvini diserta comizio in Lombardia per andare a Roma : Roma, 31 mag. , askanews, Matteo Salvini 'non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma' per la trattativa sul governo. Lo ha annunciato il ...

Governo : Salvini cancella tour in Lombardia - richiamato a Roma : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega. L'articolo Governo: Salvini cancella tour in Lombardia, richiamato a Roma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Salvini cancella tour in Lombardia - richiamato a Roma : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega. L'articolo Governo: Salvini cancella tour in Lombardia, richiamato a Roma sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini cancella tour in Lombardia - richiamato a Roma : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega. L'articolo Governo: Salvini cancella tour in Lombardia, richiamato a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.