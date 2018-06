Salvini contro Ong | “basta zerbini | migranti in Spagna” “Paghiamo l’Ue? Allora

Scritte contro Salvini a Trento e Bolzano. Il ministro replica : "Certa gente mi fa pena" : "Certa gente mi fa solo pena". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini, linkando un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali a Trento contro le politiche migratorie del ministro degli Interni e si riporta la scritta comparsa su un muro, in cui si legge: "Salvini mandante degli omicidi razzisti". Altra scritta: "Non scordiamo Soumaila ucciso dal razzismo".Scritte contro il ministro sono ...

Salvini : navi Ong si cerchino altri porti. “Scontro” con la Lifeline | : Botta e risposta tra il ministro dell’Interno e la Ong olandese. Poi da bordo parte il messaggio riparatore: «Ci è sfuggito il mouse»

Salvini avvisa le Ong : "Non sbarcherete in Italia". Lifeline contro il ministro dell'Interno : "Fascista" : Il messaggio che arriva dal mondo delle ong dopo l'offensiva del ministro dell'Interno Salvini è unanime. L'Italia è ormai terra inospitale per le navi umanitarie rimaste nel Mediterraneo che ...

L'accusa choc contro Salvini : "Mandante di omicidi razzisti" : L'accusa choc campeggia sui muri di Trento. L'ultima, l'ennesima, contro Matteo Salvini, ormai quotidiano bersaglio di buonisti vari pronti a processarlo. A firmarla, secondo quanto scrive il Secolo Trentino, sarebbero stati gli attivisti locali a margine di una manifestazione in opposizione alle politiche migratorie messe in campo dal ministro. Poche parole: "Salvini mandante degli omicidi razzisti".Alcuni manifestanti si erano dati ...

Migranti - Salvini e Toninelli contro Olanda/ Ultime notizie : “Richiami le navi Ong Lifeline e Seefuchs” : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:12:00 GMT)

Chef Rubio contro Salvini : "Magnamo alla faccia tua" : Anche Chef Rubio si schiera contro Matteo Salvini. Il popolare cuoco televisivo ha inviato un "messaggio" al ministro dell'Interno con un post su Facebook e una foto in cui è ritratto insieme ad alcune donne, due delle quali con il capo velato. "Matteo Salvini, guarda che situa che t"amo acchittato ieri sera a Milano vicino casa tua", scrive Rubio - alias Gabriele Rubini - sulla sua pagina social, "Beccate ste cuoche siriane: ho detto che forse ...

Ma ancora parla? Boldrini al veleno contro Salvini : 'Salga sui barconi con Di Maio' : Record di bile per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera è un fiume di livore contro Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In un'intervista al manifesto , dice del ministro degli Interni leghista: '...

“Fascista - vergogna”. Bordate in rete contro Matteo Salvini : L’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani a due Ong, la Lifeline e la Seefuchs, ha già scatenato polemiche a non finire sui social, gli stessi che negli scorsi giorni si erano infiammati di fronte al caso Aquarius. Stavolta le accuse sono state mosse da una delle organizzazioni interessate, che senza troppi giri di parole si è scagliata in rete contro il leader leghista. Lifeline ha ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Ragazzo ucciso dalla polizia - Salvini dall'agente ferito. La madre della vittima rifiuta l'incontro : «Capisco il dolore della madre ma io sto con chi indossa la divisa che in questo caso ha fatto solo il suo dovere». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi a Genova...

