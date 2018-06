Migranti - Salvini : 'Aquarius in Spagna - qualcosa sta cambiando' : "Se dopo gli spagnoli, arriveranno i francesi, i portoghesi e i maltesi - ha aggiunto - noi saremmo le persone più felici del mondo". "Grazie Spagna, spero ne accolga altri 66mila" - "Ringrazio il ...

La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i migranti (e Salvini non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando' : L'arrivo dell'Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - positivo. "La Aquarius - scrive su Twitter - approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa".--Poi, da Seregno dove ...

Nave Aquarius arriva a Valencia. Salvini : 'Finito di fare gli zerbini' - : Il vicepremier lancia un'altra sfida: "Dopo navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Moavero propone centri europei di assistenza nei Paesi d'...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Intesa sui migranti - ma Salvini "sabota" l'accordo : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due navi. L’ong : “Ci dicano dove andare”. In Francia parte dei migranti di Aquarius : I casi come quello di Aquarius stanno per moltiplicarsi. Alla vigilia dell’approdo a Valencia delle tre navi (di cui due della Marina italiana) con gli oltre 600 migranti salvati dieci giorni fa, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana. “porti chiusi“, dunque, anche per ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Migranti - Salvini chiude i porti italiani : 'Aquarius' sbarchi a Malta'. L'isola rifiuta : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arrivera' fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedra' chiudere i porti, sara' costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donera' approdo. Questa la ...

Nave Aquarius a Maiorca. Salvini : 2 Ong in mare? Cerchino altri porti - : I migranti arriveranno a Valencia nelle prime ore di domenica. Altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda sono arrivate al largo delle coste della Libia. Il ministro dell'Interno: "Non ...

