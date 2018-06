Salvini all' attacco delle Ong | «Da oggi si cerchino altri porti»

Salvini in Lombardia 'Ora vinciamo ai ballottaggi. E poi toccherà a Milano' : CINISELLO BALSAMO - Le signore anziane in maglietta azzurra disposte anche a fingere malori per arrivare in prima fila e strappare una foto con 'Matteo'. Lo chiamano tutti per nome, a Cinisello come a ...

Migranti - Matteo Salvini : nostre navi saranno più vicine all'Italia : "Chiederemo alla Guarda costiera di stare più vicina alle coste italiane, perché in Mediterraneo possono intervenire il Nordafrica, la Francia, la Spagna, il Portogallo: non possiamo permetterci di ...

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

Chiedono verità per Giulio Regeni a un comizio di Salvini : fermati e identificati dalla polizia : E' accaduto venerdì a Ivrea. Il Ministro dell'Interno stava tenendo un comizio elettorale quando alcuni attivisti di Amnesty International hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Prima gli italiani... ma Giulio?". Per questo sono stati immediatamente fermati e identificati dalla polizia.Continua a leggere

Minacce di morte a Salvini alla festa pagata dalla sinistra : Oggi, per l'ennesima volta, assistiamo ad un evento organizzato da associazioni di sinistra e ben pagato dall'amministrazione comunale, in cui gli organizzatori, oltre a fare politica, promuovono lo ...

Stadio Roma - Salvini : 'Finanziamenti alla lega di Parnasi? Semmai è la Procura di Genova che deve restituirci soldi' : 'Non faccio l'amministratore, non sono minimamente preoccupato. Se c'è qualche reato, venga fuori. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Spero che i magistrati facciano bene e in ...

Migranti - Boldrini contro Salvini : “Si accanisce perché non è all’altezza della sfida. Promesse che non può mantenere” : “Questo accanimento di Salvini verso i Migranti nasconde le Promesse che non può realizzare. Per rimpatriare gli immigrati irregolari ci vogliono accordi con i Paesi d’origine, non si possono ri-mandare in un non luogo. Si tratta di un accanimento disumano. Salvini è non professionale, non all’altezza della sfida”, così Laura Boldrini ex presidente della Camera intervistata questo pomeriggio a Milano. L'articolo ...

Matteo Renzi - la sciacallata su Salvini e l'emergenza immigrazione : 'Un milione di like non vale una vita umana' : Matteo Renzi è ricomparso in tv, ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, nonostante la promessa - l'ennesima non mantenuta - di sparire per un paio d'anni dalla vita politica. A tenere banco è l'emergenza immigrazione, con Renzi concentrato a sfruttare il tema per attaccare un solo obiettivo, Matteo Salvini . Secondo l'ex segretario del Pd, il respingimento delle ...

Aquarius - Salvini : “Grazie alla Spagna - ma spero ne accolga altri 66mila. Ama il prossimo tuo? Sì - nel mio condominio” : “Ringrazio il governo spagnolo ma mi auguro che ne accolga altri 66.000. E spero arrivino anche i portoghesi, i maltesi e gli altri…”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, parlando della vicenda Aquarius in un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Seregno (Monza e Brianza). “Il governo italiano – aggiunge Salvini – promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per ...

Salvini contro Ong : “basta zerbini - migranti in Spagna”/ “Paghiamo l’Ue? Allora accogliamo chi vogliamo” : migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Antonio Noto - il sondaggio che spedisce Matteo Salvini in paradiso : il 57% degli italiani è favorevole alla sua linea : A dare un'altra spintarella a Matteo Salvini verso il 'paradiso' politico ci pensa il sondaggista Antonio Noto , che su Il Giorno pubblica un'ultima, pesantissima, rilevazione. Si parla della linea ...

Perché né Salvini né Toninelli possono impedire alle ONG di continuare a salvare vite in mare : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Matteo Salvini - orgoglio italiano : 'Non siamo più zerbini. Porti chiusi anche alle navi che portano cibo tarocco' : Un Matteo Salvini che batte, fortissimo, sul tasto dell'orgoglio nazionale. 'La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini ', tuona il ministro dell'Interno in un colloquio al Corriere della Sera ...