Salvini : «Abbiamo finito di fare gli zerbini - bloccheremo le navi col riso asiatico» : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Salvini : «Abbiamo finito di fare gli zerbini - bloccheremo le navi col riso asiatico» : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Aquarius - Matteo Salvini : 'Vittoria'. Poi rivela la vergogna della Ong : 'Li abbiamo chiamati - ma...' : Prima, il commento su Twitter, tutto con lettere maiuscole: 'VITTORIA!'. Poi, Matteo Salvini , ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega. Fari puntati, ovviamente, ...

Salvini : “Abbiamo vinto - ma nave Aquarius è solamente il primo obiettivo”” : Matteo Salvini ringrazia il premier spagnolo Sanchez per aver offerto accoglienza alla nave Aquarius, ed esulta: "Vittoria, primo obiettivo raggiunto".Continua a leggere

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

Como - Salvini incontra autisti del bus aggrediti : “Confidiamo nel ministro - lo abbiamo votato” : “Lo shock è stato enorme e stavolta abbiamo deciso di metterci la faccia perché tutto questo finisca, con il nostro lavoro noi siamo tutti i giorni a rischio”. Lo dichiara Pietro Lombardia, l’autista comasco aggredito insieme al collega Massimo Bornino, la sera di martedì 5 giugno da un gruppo di uomini stranieri durante il loro servizio. “Confidiamo in lui, noi l’abbiamo votato”, afferma il secondo a margine della conferenza stampa in ...

Il Sap festeggia Salvini 'Ama le divise e il programma sulla sicurezza l abbiamo scritto noi' : Apertura del giornale cubitale, 'un Ministro che ama le divise'. Poi c'è la faccia di Matteo Salvini sorridente con addosso la maglietta della polizia - se la mise un Ferragosto al tradizionale ...

Governo : Salvini - delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito dei sottosegretari e dei presidenti di commissione”. Lo dice Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch’io, risponde a chi gli chiede se a Lega chiederà la delega sulle Telecomunicazioni. L'articolo Governo: Salvini, delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito dei sottosegretari e dei presidenti di commissione”. Lo dice Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch’io, risponde a chi gli chiede se a Lega chiederà la delega sulle Telecomunicazioni. L'articolo Governo: Salvini, delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato sembra essere il primo su Meteo Web.

Matteo Salvini contro Soros - Balotelli e Saviano/ Video - Governo M5s-Lega : "Abbiamo tanti nemici" : Matteo Salvini contro Soros, Balotelli e Saviano: Governo M5s-Lega, il ministro dell'Interno nel corso di un comizio a Roma Fiumicino, "abbiamo tanti nemici"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Governo - Salvini contro Soros - Balotelli e Saviano : “Speculatori e personaggi bizzarri. Abbiamo molti nemici” : “Abbiamo tanti nemici ed avversari, ieri sono stato attaccato da Soros, Abbiamo d’integrazione Balotelli e ieri mi attaccato anche quel bizzarro personaggio che è Saviano, uno che è riuscito a far conoscere la Camorra nel mondo, io di solito lo ignoro, ma ieri da papà e non da ministro ho deciso di querelarlo”. Così Matteo Salvini in un comizio a Fiumicino. “Nessuno – riferendosi allo scrittore – può dire la ...

Salvini : ''Abbiamo dato speranza agli italiani - ora i fatti" : Alla Festa della Repubblica Salvini parla del governo Conte: 'Abbiamo dato speranza agli italiani. Tutto è bene quel che finisce bene''

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". ...

Conte : non ho la bacchetta magica Di Maio : abbiamo unito il Paese Salvini : collaborare con i Paesi Ue : "Non ho la bacchetta magica, ce la metterò tutta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla tribuna autorità, ha salutato i cittadini, che lo hanno acclamato e applaudito per tre quarti d'ora al termine della parata del 2 giugno Segui su affaritaliani.it