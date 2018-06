Russia 2018 | Maradona contro Sampaoli | ' Non tornerà in Argentina'

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. Russia al comando - Italia terza scavalcata dalla Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia si è portata in testa al Medagliere dopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola. Medagliere EUROPEI scherma ...

Russia 2018 - la promessa kamikaze del ct di Panama : 'Se passiamo il turno - bevo una bottiglia di vodka d'un fiato' : Le aspettative per la nazionale di Panama a Russia 2018 dovrebbero già essere soddisfatte con la sola partecipazione ai Mondiali. Certo sognare non costa niente e il ct Hernan Dario Gomez, detto El ...

Russia 2018. Lozano affonda la Germania - il Messico vince a sorpresa 1-0 : Non è la prima volta che la squadra campione del mondo in carica perde all'esordio , è successo all'Argentina sia nel 1982 sia nel1990, è successo alla Spagna nel 2014, , certo che per Loew quanto ...

Mondiali Russia 2018 : Brasile-Svizzera - le formazioni : super attacco verdeoro : Brasile-Svizzera- Rese note le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera. super attacco per i verdeoro. 4-2-3-1 a super trazione offensiva. Confermati Willian, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Svizzera in campo a specchio. Seferovic unica punta. LE formazioni UFFICIALI BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; ...

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

Russia 2018 - clamoroso Messico a Mosca : battuta la Germania 1-0 - non succedeva da 36 anni : Storica vittoria del Messico, che nella partita d'esordio ai Mondiali di Russia batte il campioni del mondo della Germania. Il gruppo F delle qualificazioni si apre con una sorpresa, grazie a un gol di Lozano al 35' del primo tempo. Non basta il forcing dei tedeschi per raddrizzare la 'primà a Mosca.

Mondiali Russia 2018 - Kolarov fa felice la Serbia. Clamoroso ko tedesco : vince il Messico : Russia 2018- Inizia nel migliore dei modi il Mondiale della Serbia, vittoriosa per 1-0 contro il Costa Rica nel match delle 14:00. Decide il match uno strepitoso calcio di punizione del giallorosso Kolarov. Ottima anche la prestazione di Milinkovic-Savic, autore di grandi giocate. La Juventus osserva interessata. SORPRESA Messico Clamoroso ko della Germania alla gara […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Kolarov fa felice la Serbia. ...

Mondiali Russia 2018 : Schweinsteiger - 'gaffe' o provocazione? 'Italia e Olanda favorite' : ... sostenendo che in Russia la sua Nazionale avrebbe vinto il girone per poi eliminare nell'ordine Serbia, Inghilterra, Spagna e Belgio in finale, diventando così Campione del Mondo. Una previsione che ...

Mondiali Russia 2018 - colpo grosso del Messico : Germania irriconoscibile - esordio da dimenticare [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 : Serbia-Costa Rica 1-0. Decide una punizione di Kolarov - brilla il talento di Milinkovic-Savic : È una pennellata su calcio di punizione di Aleksandar Kolarov a Decidere il match tra Serbia e Costa Rica. In una partita in cui il tanto talento dei balcanici ha fatto fatica a concretizzare la quantità di gioco prodotta, il terzino della Roma ha trovato il gol vittoria al 56esimo, trasformando un calcio piazzato con un sinistro a giro su cui non è arrivato il numero uno del Real Madrid Keylor Navas. Decisamente sottotono Adem Ljajic, mentre ...

Partita inaugurale Mondiali Russia 2018 : schieramenti e programmazione in tv : La gara inaugurale del Mondiale 2018 si giochera' a Mosca, presso lo stadio Lužniki, impianto da poco ristrutturato e che ospitera' anche la finale. I padroni di casa della Russia affronteranno l’Arabia Saudita. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A con Egitto e Uruguay. Prima della Partita ci sara' la cerimonia di apertura [VIDEO] dove l’attrazione principale sara' il cantante britannico Robbie Wiliams. Probabili formazioni Russia ...

Russia 2018 - contro il Costa Rica vince 1-0 la Serbia mezza italiana : Una splendida punizione mancina del romanista Kolarov consente alla Serbia di battere per 1-0 Costa Rica nella prima partita valida per il Gruppo E ai Mondiali di Russia. Tre punti pesanti per la ...

Russia 2018 - le palle di Putin / A Mosca impazziscono i taxi. E pure i prezzi dei menù : A proposito di sicurezza ai Mondiali. C’è un filmato ormai virale, l’ho postato stanotte anch’io su Facebook. Siamo a Mosca, sabato pomeriggio. La videocamera riprende un tratto della centralissima via Iliynka, vicino alla Piazza Rossa, non lontano dal Gostiny park. È un senso unico, trafficato. C’è un gruppo di turisti messicani, fanno shopping. Tre auto incolonnate rallentano, si fermano. All’improvviso, una quarta vettura, un taxi giallo ...