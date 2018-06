Russia 2018 Lozano affonda la Germania | il Messico vince a sorpresa 1-0

Mondiali Russia 2018 : Brasile-Svizzera - le formazioni : super attacco verdeoro : Brasile-Svizzera- Rese note le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera. super attacco per i verdeoro. 4-2-3-1 a super trazione offensiva. Confermati Willian, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Svizzera in campo a specchio. Seferovic unica punta. LE formazioni UFFICIALI BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; ...

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

Russia 2018 - clamoroso Messico a Mosca : battuta la Germania 1-0 - non succedeva da 36 anni : Storica vittoria del Messico, che nella partita d'esordio ai Mondiali di Russia batte il campioni del mondo della Germania. Il gruppo F delle qualificazioni si apre con una sorpresa, grazie a un gol di Lozano al 35' del primo tempo. Non basta il forcing dei tedeschi per raddrizzare la 'primà a Mosca.

Mondiali Russia 2018 - Kolarov fa felice la Serbia. Clamoroso ko tedesco : vince il Messico : Russia 2018- Inizia nel migliore dei modi il Mondiale della Serbia, vittoriosa per 1-0 contro il Costa Rica nel match delle 14:00. Decide il match uno strepitoso calcio di punizione del giallorosso Kolarov. Ottima anche la prestazione di Milinkovic-Savic, autore di grandi giocate. La Juventus osserva interessata. SORPRESA Messico Clamoroso ko della Germania alla gara […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Kolarov fa felice la Serbia. ...

Mondiali Russia 2018 : Schweinsteiger - 'gaffe' o provocazione? 'Italia e Olanda favorite' : ... sostenendo che in Russia la sua Nazionale avrebbe vinto il girone per poi eliminare nell'ordine Serbia, Inghilterra, Spagna e Belgio in finale, diventando così Campione del Mondo. Una previsione che ...

Mondiali Russia 2018 : Serbia-Costa Rica 1-0. Decide una punizione di Kolarov - brilla il talento di Milinkovic-Savic : È una pennellata su calcio di punizione di Aleksandar Kolarov a Decidere il match tra Serbia e Costa Rica. In una partita in cui il tanto talento dei balcanici ha fatto fatica a concretizzare la quantità di gioco prodotta, il terzino della Roma ha trovato il gol vittoria al 56esimo, trasformando un calcio piazzato con un sinistro a giro su cui non è arrivato il numero uno del Real Madrid Keylor Navas. Decisamente sottotono Adem Ljajic, mentre ...

Partita inaugurale Mondiali Russia 2018 : schieramenti e programmazione in tv : La gara inaugurale del Mondiale 2018 si giochera' a Mosca, presso lo stadio Lužniki, impianto da poco ristrutturato e che ospitera' anche la finale. I padroni di casa della Russia affronteranno l’Arabia Saudita. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A con Egitto e Uruguay. Prima della Partita ci sara' la cerimonia di apertura [VIDEO] dove l’attrazione principale sara' il cantante britannico Robbie Wiliams. Probabili formazioni Russia ...

Russia 2018 - contro il Costa Rica vince 1-0 la Serbia mezza italiana : Una splendida punizione mancina del romanista Kolarov consente alla Serbia di battere per 1-0 Costa Rica nella prima partita valida per il Gruppo E ai Mondiali di Russia. Tre punti pesanti per la ...

Russia 2018 - le palle di Putin / A Mosca impazziscono i taxi. E pure i prezzi dei menù : A proposito di sicurezza ai Mondiali. C’è un filmato ormai virale, l’ho postato stanotte anch’io su Facebook. Siamo a Mosca, sabato pomeriggio. La videocamera riprende un tratto della centralissima via Iliynka, vicino alla Piazza Rossa, non lontano dal Gostiny park. È un senso unico, trafficato. C’è un gruppo di turisti messicani, fanno shopping. Tre auto incolonnate rallentano, si fermano. All’improvviso, una quarta vettura, un taxi giallo ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia vince con il minimo sforzo : contro la Costa Rica decide Kolarov : Si è concluso il primo match di giornata valido per i Mondiali in Russia del 2018, successo sofferto della Serbia contro la Costa Rica, decide una rete di Kolarov al 56′ su calcio di punizione. Successo prezioso per la Serbia che così si avvicina alla qualificazione, nello stesso girone infatti il Brasile che tra poche ore affronterà la Svizzera, tre punti d’oro dunque che possono risultare decisivi per il passaggio del turno. La ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali Russia 2018 – Ma che gol ha fatto Kolarov? Punizione perfetta : la Serbia passa in vantaggio sulla Costa Rica [VIDEO] : Alexander Kolarov sblocca Serbia-Costa Rica: Punizione fantastica del terzino della Roma che sblocca una partita che sembrava destinata allo 0-0 Visti i tanti giocatori talentuosi della Serbia cresciuti in Italia, a sbloccare la partita contro la Costa Rica è proprio un giocatore che milita in Serie A. Alexander Kolarov, terzino della Roma, è riuscito a battere Keylor Navas, portiere dei ‘Ticos’ apparso fin qui insuperabile in ...

Mondiali Russia 2018 - Paola Ferrari : “Balalaika? Programma maschilista - umilia l’immagine delle donne” : “Il Mondiale gestito da Mediaset? Non posso nascondermi dietro a un dito, sono critica e mi riferisco solo ai contenuti, non alle persone coinvolte. Mi occupo e commento i Mondiali dall’82 per la Rai, dunque ho guardato con grande curiosità questo Mondiale trasmesso da un’altra emittente. Ero curiosa di guardarmelo da normale spettatrice. Ma sono rimasta basita”. Chi parla è Paola Ferrari, una delle giornaliste sportive più ...