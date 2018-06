Rugby | tre acquisti per lo Zebre Club | alla ripresa collettiva ci saranno gli isolani

Rugby - oggi Giappone-Italia alle 7 : per gli azzurri ultimi chance di ritrovare il sorriso Diretta streaming : ... chiamato a dare una svolta alla stasi della squadra che da 14a al mondo affronta l'11a, un gap che si riteneva almeno in parte vituale e che invece è stato impietosamente confermato dal ko nel primo ...

Il grande Rugby di Sky - tre grandi match in diretta : All Blacks - Australia e Sud Africa in campo : Ci aspetta un grande sabato di rugby, con tre Test-match di altissimo livello, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport 2. In campo, diverse tra le più forti nazionali al mondo, compresa la Nuova Zelanda. Proprio gli "All Blacks" apriranno la giornata ovale di Sky Sport; i numeri uno del ranking mondiale ospiteranno la Francia dell'ex ct dell'Italia Jacques Brunel. ...

Rugby - l'Italia sfida il Giappone all'alba per tornare alla vittoria e risalire il ranking Diretta streaming : Vincere dopo un'astinenza di 8 mesi , Fiji a Catania, e risalire il derelitto ranking del Rugby mondiale che ci assegna il sottoscala del 14° gradino. C'è il Giappone , 11°, a ostacolare questi ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia : come vederlo in tv e diretta streaming. Orario e programma : Dopo il Test Match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, è ora di fare sul serio per l’Italia del Rugby, che domani, sabato 9 giugno, sarà impegnata nel primo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno. Teatro della prima sfida tra le due nazionali sarà l’Oita Bank Dome di Oita, con calcio d’inizio alle ore 7.45 italiane. La ...

Rugby – Campionato U18 : Marius Mitrea dirigerà la finale per il titolo giovanile 2017/18 : La finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia giovanile tra Valsugana Rugby Padova eUnione Rugby Capitolina sarà diretto da Marius Mitrea Roma – Lo Stadio Mario Lodigiani di Firenze ospiterà domenica prossima, 10 giugno, la finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia giovanile tra Valsugana Rugby Padova eUnione Rugby Capitolina. A fischiare il calcio d’inizio alle ore 17.00 sarà il numero uno degli arbitri ...

Rugby – Italia Emergenti : tre cambi per la Nations Cup 2018 : Italia Emergenti Rugby: al via il raduno degli azzurri in vista della World Nations Cup 2018 E’ iniziato oggi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, il raduno della Nazionale Emergenti che dal 2 al 10 giugno sarà impegnata nella World Rugby Nations Cup 2018 che per il secondo anno consecutivo si disputerà in Uruguay. Sede degli incontri l’Estadio Parque Artigas Club Atletico Juventud di Las Piedras. Sono ventotto gli ...

Infarto mentre lavora nel camping : ex Rugbysta di 52 anni muore davanti ai colleghi : Stroncato da un Infarto a 52 anni mentre lavora. Sileno Sartorel , ex rugbista di San Donà del Piave , Venezia, è morto sabato scorso in Sardegna mentre si occupava della manutenzione di un campeggio ...

Rugby – Il Benetton ha ingaggiato il trequarto Iliesa Ratuva Tavuyara : Iliesa Ratuva Tavuyara è un nuovo giocatore del Benetton Rugby Benetton Rugby è lieto di ufficializzare l’arrivo in biancoverde di Iliesa Ratuva Tavuyara, trequarti proveniente da Waikato. Figiano in possesso anche del passaporto neozelandese, è nato a Sigatoka (Fiji) il 27 giugno 1990, pesa 100 kg ed è alto 186 cm. Ala in grado di ricoprire anche il ruolo di centro ha tra le caratteristiche principali la prestanza fisica unita ad una forte ...

Rugby – Campionato U16 - la Benetton Treviso vince il ”Trofeo Mario Lodigiani” : Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana nella finale del Campionato Italiano U16 la Benetton Treviso supera 14-0 l’U.S. Firenze Rugby 1931 conquistando il “Trofeo Mario Lodigiani 2018” Una partita dai due volti: un primo tempo in cui il Firenze ha mantenuto continuità e possesso palla pur essendo poco concreto in fase offensiva con le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa è salita in cattedra la squadra guidata da Borghetto che ...

MENO DI 24 ORE ED AVRA' INIZIO IL 40° TORNEO MINI Rugby "CITTA' DI TREVISO" : Una festa dello sport con circa 6000 bambini e bambine dai 6 ai 14 anni. Una due giorni da vivere al massimo, piena di passione e di divertimento, ricordi che dureranno per tutta la vita. A ...

Rugby - Pro14 2018 : le formazioni ufficiali del derby tra Benetton Treviso e Zebre : Domani alle ore 18.00 a Monigo andrà in scena, per l’ultima giornata del Pro14 di Rugby, il derby tra Benetton Treviso e Zebre. Non ci sono particolari velleità per le due formazioni, in quanto i trevigiani non possono più ambire ad un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions Cup, mentre per le Zebre sarà difficile evitare l’ultimo posto nella propria conference. Oggi, come da tradizione, i due club hanno ...