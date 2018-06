Rugby – Il Galles supera l’Italia U20 | azzurrini all’ottavo posto nel Mondiale

World Rugby U20 Championship - scelto il XV per il match contro il Galles : In previsione del match contro il Galles valido per il World Rugby U20 Championship, è stato reso noto il XV dell’Italia U20 Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 16 affronterà il Galles allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers nell’ultimo match del World Rugby U20 Championship, partita valida per il settimo posto nel torneo e che sarà trasmessa in diretta ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Sudafrica-Galles 20-22. Decisiva una meta a 5' dal termine : Una partita dai due volti è andata in scena a Washington: negli States si sono affrontate due blasonate nazionali di Rugby in un Match che ha visto un leader per tempo. Sudafrica e Galles hanno dato vita ad una gara spettacolare, decisa soltanto negli ultimi minuti a favore della selezione europea, che ha dominato la prima frazione subendo poi la rimonta nella ripresa: è finita 20-22. Eppure nel primo tempo, i gallesi erano piano, subendo anche ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : Italia ai quarti col brivido. Battute Spagna e Galles - sconfitta con l’Inghilterra : Due vittorie ed una sconfitta per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene il girone di qualificazione battendo, nel primo match di giornata, la Spagna per 12-5. Il Galles poi non ha creato grattacapi alla nostra nazionale, che nulla ha concesso in difesa, vincendo per 19-0. Nell’ultimo match di giornata la compagine Italiana è stata opposta all’Inghilterra, che invece ha ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : Cardiff-Gloucester 31-30. Vittoria gallese dopo una pazzesca rimonta : Una pazza rimonta, con un finale incredibile, ha disegnato l’epilogo della Challenge Cup di Rugby: a Bilbao, nella prima delle tre finali europee (domani Continental Shield e Champions Cup) i gallesi del Cardiff hanno superato all’ultimo minuto gli inglesi del Gloucester con il punteggio finale di 31-30. Nella prima frazione piazzato di Evans al 5′ per il 3-0, poi gli inglesi passano: al 9′ meta di Trinder trasformata da ...

Rugby - all'Aquila le Zebre battano i Dragoni gallesi 34-32 : quando la Celtic League sembra il Sei Nazioni : L'evento ha richiamato la grande attenzione di tutto il mondo della pallaovale nazionale: sugli spalti, accompagnato dal team manager Gino Troiani, aquilano, anche il ct degli azzurri Conor O'Shea. ...