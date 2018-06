Rosa Perrotta contro il ' gregge' di Pietro Tartaglione | Caprette video

Rosa Perrotta interviene sul ‘gregge’ femminile di Pietro : “Caprette - pascolate altrove” : Rosa Perrotta avverte il ‘gregge’ femminile di Pietro Tartaglione: “Caprette, andate a pascolare altrove” Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più affiatati e procedono spediti verso il matrimonio. La coppia sbocciata a Uomini e Donne oggi è però apparsa sui social non per trasmettere ‘love’, come spesso ci ha abituati, ma per dare un […] L'articolo Rosa Perrotta interviene sul ...

Carmen Carfora/ Sarà lei a organizzare le nozze di Cecilia Rodriguez e Rosa Perrotta? : La wedding planner dei vip, Carmen Carfora, era presente a Capri per la Vip Champions. Nei giorni di trasferta si è trattenuta a chiaccherare con due coppie; organizzerà il loro matrimonio?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:19:00 GMT)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - il matrimonio/ Iniziano i preparativi : “E’ veramente stressante!” : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il matrimonio ad aprile del prossimo anno, Iniziano i preparativi delle nozze: “E’ veramente stressante!”, le dicharazioni di lei.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Rosa Perrotta : "Ho iniziato a seguire i preparativi per il matrimonio con Pietro Tartaglione" : Rosa Perrotta, intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, conferma l'intenzione di voler convolare a giuste nozze con il fidanzato Pietro Tartaglione. I preparativi per il lieto evento sono già iniziati ma hanno subito, al momento, una battuta d'arresto per i rispettivi impegni lavorativi: Ci sposeremo l’anno prossimo, prima dell’estate. Ho cominciato da poco a seguire i preparativi, ma sono già stanca. Al punto di ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - novità sulle nozze : data e abito da sposa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano nuove indiscrezioni sulle nozze: "Sarà a Napoli, nell'estate del 2019 e sull'abito..."(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:35:00 GMT)

Rosa Perrotta E PIETRO TARTAGLIONE / L'ex tronista bacchetta Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE, dopo Uomini e Donne arrivano le nozze. I due tornano nello studio dove si sono conosciuti come ospiti della puntata di oggi, martedì 8 maggio.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:45:00 GMT)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione annunciano la data del matrimonio : L’esperienza di Rosa Perrotta sull’Isola dei famosi ha consolidato ancora di più il suo rapporto con Pietro Tartaglione e ora i due annunciano la data delle nozze: aprile 2019. Intervistata da Uomini e donne magazine nel numero in edicola la ex tronista svela che la proposta di matrimonio arrivata nel corso della finale del reality non è rimasta vana: Ci sposeremo il prossimo anno ad aprile. Sono una donna dai valori tradizionali. ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione / L'ex corteggiatore fa il tifo per Giordano e Lorenzo : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo Uomini e Donne arrivano le nozze. I due tornano nello studio dove si sono conosciuti come ospiti della puntata di oggi, martedì 8 maggio.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:20:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : lite Nilufar e Giordano - Rosa Perrotta commossa : oggi Uomini e Donne: Nilufar e Giordano discutono in studio, Rosa e Pietro si raccontano e commuovono Torna ancora in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo aver visto ieri le esterne di Sara Affi Fella, è il momento di Nilufar e i suoi corteggiatori. La ragazza di Napoli è uscita sia con […] L'articolo Uomini e Donne oggi: lite Nilufar e Giordano, Rosa Perrotta commossa proviene da Gossip e Tv.

“La data del matrimonio - e poi…”. Boom Rosa Perrotta. L’ex corteggiatrice - e futura moglie di Pietro Tartaglione - non sta nella pelle e si lascia andare : in un colpo solo ha svelato tantissime novità. Alcune davvero inedite : Uomini e Donne Magazine ha intervistato Rosa Perrotta e quel che ne emerge è uno scoop dietro l’altro. Per prima cosa il fatto fondamentale è la data scelta per celebrare le nozze con Pietro Tartaglione. Sì, perché qui non si perde mica tempo, già è stata fissata la data. Come già lasciato intendere dal settimanale ‘Chi’ qualche settimana fa, L’ex tronista e il compagno avvocato si sposeranno nell’aprile del 2019, a un ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione / "Ci sposiamo ad aprile - ma se dovesse arrivare prima un figlio..." : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo Uomini e Donne arrivano le nozze. "Ci sposeremo ad aprile, ma se prima dovesse arrivare un piccolo Tartaglione..."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:53:00 GMT)

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta - nessuna crisi/ “Ecco perché si è trasferita a Milano con Paola…” : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, nessuna crisi tra di loro dopo la proposta di matrimonio: “Ecco perché si è trasferita a Milano con Paola Di Benedetto...".(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:56:00 GMT)

Trono classico news - Rosa Perrotta smette di convivere con Pietro : il motivo Video : Nelle ultime ore sul web circola una notizia abbastanza clamoRosa sull'ex tronista di ''Uomini e Donne'' [Video] #Rosa Perrotta: quest'ultima infatti avrebbe smesso di vivere con il suo fidanzato #Pietro tartaglione per trasferirsi a Milano. Naturalmente i molti fans del programma di ''Uomini e Donne'' e della coppia si sono subito allarmati pensando che Rosa e Pietro si fossero lasciati. Ma come stanno davvero le cose in questa vicenda un po' ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?/ Lei prende casa con Rosa Perrotta e brinda con... : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati. La modella conferma il momento difficile della coppia: i due sempre più lontani anche sui social.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:46:00 GMT)