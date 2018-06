Ronaldo | gli scarpini al primo posto

Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi 3-0 : la tripletta di CR7 - il rigore sbagliato dalla Pulce. Mondiali a due volti : Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi per 3-0. Lo scontro diretto a distanza tra le due stelle più luminose dei Mondiali 2018 si è risolto con un verdetto chiaro, unanime, limpido e che non ammette appelli. Il fenomeno del Real Madrid ha letteralmente trascinato il suo Portogallo verso il pareggio contro la Spagna nel big match dell’intera fase a gironi della rassegna iridata, ha siglato una pregevole tripletta, ha sciorinato tutto il suo ...

Brasile - Neymar : 'Il migliore al mondo sono io - ma Messi e Ronaldo...' - : E' di sicuro uno degli uomini più attesi del Campionato del mondo : dopo l'infortunio subito alla caviglia, che stava per pregiudicargli la partecipazione a Russia 2018 , Neymar è ormai pronto a fare il suo esordio Mondiale. In vista della sfida contro la ...

Portogallo-Spagna - le pagelle : Ronaldo mostruoso - Diego Costa non sbaglia : INIESTA 7.5 Quando ha la palla tra i piedi, il mondo si ferma. Sapere che è il suo ultimo Mondiale, ci rende tutti più tristi. ISCO 7.5 Una fucilata da fuori spaventosa. Soltanto la traversa gli nega ...

Punizione Cristiano Ronaldo - lo spettacolo in diretta : delirio in campo e sugli spalti [VIDEO] : spettacolo nella gara del Mondiale tra Portogallo e Spagna. Pochi minuti e la gara si sblocca, calcio di rigore per il Portogallo, Cristiano Ronaldo non sbaglia. Ma la Spagna ha una grande reazione e pareggia con una rete fantastica di Diego Costa, è la giornata di Cristiano Ronaldo, altra rete del portoghese ma evidente errore del portiere De Gea. Nella ripresa sale in cattedra la Spagna che ribalta tutto ed in pochi minuti, pareggio di Diego ...

VIDEO Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

Brasile - Neymar : 'Io il migliore al mondo. Messi e Cristiano Ronaldo di un altro pianeta' : 'Sono il migliore del mondo. Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta'. A parlare è il fuoriclasse del Brasile e del Psg, Neymar, rendendo omaggio al suo ex compagno di squadra al Barcellona Leo Messi e al ...

Un pessimo studente - un figlio disubbidiente una leggenda : Cristiano Ronaldo! : Gossip che fu ripreso dalle testate di tutto il mondo, il The Sun in primis. Ci ha pensato una sua ex fiamma, Nereida Gallardo , a difenderlo: ' Cristiano gay? Quando stava con me assolutamente no, ...

Mondiali 2018 - quanto guadagnano i giocatori e chi sono i più ricchi? La classifica degli stipendi. Che sfida tra Messi e Ronaldo! : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di miliardi di ...

Tale padre tale figlio - anche Cristiano Ronaldo Jr. segna in rovesciata : IL VIDEO : È successo tutto dopo l'amichevole vinta dai portoghesi contro l'Algeria a Lisbona, l'ultima prima dell'inizio della Coppa del Mondo, con un esordio da urlo nel big match del gruppo B contro la ...

La classifica degli atleti più pagati per Forbes : Messi e Ronaldo sul podio : Forbes ha stilato la classifica degli sportivi più pagati. Sono tre i calciatori nelle prime cinque posizioni: Messi, Ronaldo e Neymar. Mayweather in testa. L'articolo La classifica degli atleti più pagati per Forbes: Messi e Ronaldo sul podio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ronaldo elegge la top 11 dei più forti di sempre : 4 gli italiani in campo. Fuori CR7 - c'è Messi : Una marea di numeri 10 nella squadra più forte di sempre secondo Ronaldo I video più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

Cristiano Ronaldo chock : "Per restare al Real voglio 50 milioni" : Una proposta shock che fa discutere il mondo del calcio. Ronaldo è un professionista serio che per il Real ha dato tutto. Ma anche la società del presidente Florentino Perez gli ha dato tanto: trofei,...

Casillas consiglia il Real : 'Non cambierei Ronaldo con Neymar' : E' stato molto bello essere al Real Madrid, parlerò nei prossimi giorni ". Hanno fatto il giro del mondo le parole pronunciate da Cristiano Ronaldo subito dopo la vittoria del Real Madrid in finale di Champions League contro il Liverpool . In molti hanno visto nella frase pronunciata da fuoriclasse ...