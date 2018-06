Roma | ragazzo scomparso nelle acque del lago a Castel Gandolfo | rinvenuto il corpo

– Gravissimo incidente nella Capitale. Undi 19 anni e’ statoquesta notte intorno all’1.45 su Lungotevere Raffaello Sanzio, all’altezza di Piazza Trilussa. A travolgere il giovane è stata una’auto guidata da una donna di 47 anni. Ilsi trova ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Procede la Polizia diCapitale. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, ...