ROMA paziente ucciso da un colpo di pistola accidentale di un vigilante nell' altra sala

Sanità : incidente dal medico a ROMA - colpo di pistola e uccide paziente in attesa : Sembrerebbe un tragico incidente quello che è ieri costato la vita a un pensionato italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco, partito per motivi ancora da accertare dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo alla visita medica. Il ...

ROMA - mostra la pistola al medico : parte un colpo e uccide paziente : Roma Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo...

ROMA : dottore avrebbe chiesto a paziente di mostrargli pistola : Roma: colpo partito inavvertitamente Roma -Dalle prime indagini risulta che il medico Paolo Episcopo, avrebbe chiesto alla guardia giurata nella stazione della Metro B, Fabian Manzo, di mostrargli la sua pistola. Una Glock senza sicura e con il colpo in canna. Manzo l’avrebbe estratto dalla fondina e impugnata, per poi premere inavvertitamente il grilletto. Uccidendo così Gaetano Randazzo, il pensionato di 68 anni che attendeva il suo ...

ROMA - mostra la pistola al medico : parte un colpo e uccide paziente : Roma Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo turno quando è ...

ROMA - parte colpo a guardia giurata in visita dal medico : muore paziente in sala d'attesa : Assurda tragedia a Roma in uno studio medico nella zona est della città. Un uomo di 68 ani, Gaetano Randazzo, che era nella sala d'attesa è morto centrato da un colpo di pistola...

ROMA - guardia spara ‘per errore’ in studio medico : un morto/ Paziente in sala d’attesa colpito attraverso muro : Roma, guardia giurata spara per errore in uno studio medico durante una visita: morto un Paziente in sala d'atteso colpito dallo sparo di pistola attraverso il muro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:08:00 GMT)

ROMA - parte colpo e uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l'uomo è stato trafitto da un colpo d'arma

ROMA - parte colpo e uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. , AdnKronos, - Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. ...

ROMA - parte colpo e uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco partito, per motivi ancora da accertare, dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo ...

Dramma in studio medico : parte un colpo di pistola. Muore paziente a ROMA : Tragedia in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Lo studio in cui è avvenuto il Dramma si trova ...

ROMA - parte colpo e uccide paziente in studio medico : Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione ...

ROMA - parte colpo e uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco partito, per motivi ancora da accertare, dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo ...

Parte un colpo di pistola dalla stanza accanto - paziente muore in uno studio medico a ROMA : Dramma in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo ad una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso indagini da Parte dei carabinieri. Al momento si ipotizza l'incidente.Il fatto ...