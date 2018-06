Roma | lite fra clochard | 30enne morto accoltellato Ultime notizie | dramma Capitale

Roma choc - lite tra clochard : senza tetto muore accoltellato a piazza della Repubblica : Ucciso con un'unica, precisa e fatale, coltellata al cuore. E' morto così a notte fonda un romeno, nel centro storico. L'omicidio del senza dimora si è consumato sotto i portici di piazza della ...

Roma choc - lite tra clochard : senza tetto muore accoltellato a piazza della Repubblica : Omicidio nella notte sotto i portici di piazza della Repubblica, nel centro di Roma. A quanto ricostruito finora dalla polizia, durante una lite un senza fissa dimora di circa 30 anni è morto dopo ...

A Roma dei carabinieri vanno a sedare una lite in famiglia e scoprono una piantagione di cannabis : Erano stati chiamati per sedare una violenta lite familiare, ma una volta giunti sul posto hanno scoperto una vera e propria piantagione di cannabis. I carabinieri della Stazione di Sacrofano (Roma) hanno arrestato un 45enne Romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Dopo aver sedato il diverbio per il quale erano stati chiamati in causa, gli agenti si sono insospettiti per l'odore acre che si respirava in tutto il ...

Madre e figlia morte vicino Roma - ipotesi omicidio-suicidio dopo lite - : Una 43enne e una ragazza di 18 sono state trovate senza vita a Cecchina dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio scoppiato nel loro appartamento. La ragazza sarebbe stata ...

Madre e figlia morte vicino Roma - ipotesi omicidio-suicidio dopo lite : Madre e figlia morte vicino Roma, ipotesi omicidio-suicidio dopo lite Una 43enne e una ragazza di 18 sono state trovate senza vita a Cecchina dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio scoppiato nel loro appartamento. La ragazza sarebbe stata accoltellata, la Madre sarebbe stata vista salire sulla terrazza e ...

Lite in ufficio Anagrafe a Roma - stacca orecchio a morsi a un uomo : Lite in ufficio Anagrafe a Roma, stacca orecchio a morsi a un uomo Lite in ufficio Anagrafe a Roma, stacca orecchio a morsi a un uomo Continua a leggere L'articolo Lite in ufficio Anagrafe a Roma, stacca orecchio a morsi a un uomo proviene da NewsGo.

Roma - lite all'Ufficio Anagrafe : stacca un orecchio a morsi a un uomo/ Diverbio per la fila : indaga la polizia : Roma, lite all'Anagrafe: stacca un orecchio a morsi al rivale. La polizia indaga sulla vicenda in zona Portonaccio, in via San Romano, Diverbio nato per la fila(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:42:00 GMT)

Roma - lite in ufficio anagrafe : stacca orecchio con morso a rivale : Roma, lite in ufficio anagrafe: stacca orecchio con morso a rivale L'episodio è accaduto nella mattina del 16 maggio al termine di un alterco tra due uomini. L'aggressore è attualmente in fuga Parole chiave: Roma ...

Roma - lite in ufficio anagrafe : stacca orecchio con morso a rivale - : L'episodio è accaduto nella mattina del 16 maggio al termine di un alterco tra due uomini. L'aggressore è attualmente in fuga

Roma : lite con coltello al mercato Gianicolense. Polizia a sedare animi : Roma: un parcheggio all’origine della rissa Roma – Una rissa sfociata nel sangue è scoppiata oggi intorno alle ore 12. La colluttazione è avvenuta all’interno del mercato Gianicolense in Piazza San Giovanni di Dio a Monteverde. Protagonisti, due uomini titolari di banchi che hanno ingaggiato una violenta discussione per un parcheggio. Che si è risolta quando uno dei due, proprietario di una rivendita di ortofrutta, ha usato il ...

Spiagge pulite. In Emilia Romagna tornano le giornate di pulizia organizzate da Legambiente : Il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti , dati UNEP, . La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il ...

Cina - condivisione dei dati registrati dal satellite per il monitoraggio elettRomagnetico dell'attività sismica terrestre Zhangheng 1 : Zheng Guoguang, direttore dell'Ufficio Sismologico cinese, ha detto che, fino al 2016, la Cina ha stabilito relazioni di cooperazione con 13 organizzazioni internazionali e 77 paesi nel mondo, 41 dei ...

Bollette non pagate - lite Roma : 56enne ucciso da patrigno/ Ultime notizie : discussioni dopo morte della donna : Monterotondo, lite per le Bollette tra un 56enne ed il patrigno: 80enne lo accoltella a morte, arrestato nella notte. Alla base del delitto motivi economici.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Roma - lite per bollette non pagate : 80enne uccide il figlio della compagna : A dare l'allarme il coinquilino della vittima. Da un prima ricostruzione, sembra che l'anziano sia arrivato all'abitazione del 56enne già con il coltello. Durante una lite la vittima avrebbe colpito l'...