Roma | investe 26enne e fugge | è grave Ultime notizie | incidente Lungotevere | fermata

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

Roma - scooter investe pedone a Monteverde : due feriti gravi : Uno scooter ha investito un pedone, questa mattina, in piazzale dei Quattro Venti a Monteverde. Sia lo scooterista che il pedone sono rimasti feriti in modo grave e sono stati portati in codice rosso ...