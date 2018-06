Roma | i turisti bivaccano in Piazza Venezia

Roma : Rapina a turisti - un arrestato : Roma – Fermo di indiziato di delitto per un ragazzo egiziano di 18 anni. Sono così giunte ad una svolta le indagini della Polizia di Stato per la Rapina avvenuta venerdì notte a Roma, a Termini, ai danni di 2 turisti statunitensi. L’episodio e’ avvenuto poco dopo la mezzanotte. Tre o quattro persone, tutte dai tratti somatici africani, hanno accerchiato i due turisti. E, con varie minacce, si sono fatti consegnare i portafogli ...

I turisti premiano strutture di lusso di Roma : Roma è sempre più amata dai turisti stranieri, che premiano la Capitale e le sue strutture ricettive con un +3,63%

Roma. Controlli nelle aree turistiche : oltre 40 mila sequestri : Controlli mirati, oltre 40 mila articoli illegali sequestrati, interventi specifici sulla vendita di alimenti e bevande. Nel mese di aprile

Roma - stop ai bus turistici nel centro storico : stop ai bus turistici nel centro storico di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera relativa al Regolamento per l'accesso e la circolazione degli ...

Roma - operatori dei bus turistici verso la serrata da giovedì : protesta contro le restrizioni all’ingresso in centro : Gli operatori dei bus turistici sono pronti alla serrata continuata sulla città di Roma. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, da giovedì 17 maggio in poi le aziende private con i loro pullman al servizio di turisti, viaggiatori e studenti chiuderanno i battenti a tempo indeterminato, nel tentativo di rovesciare il nuovo regolamento per l’ingresso nel centro storico Romano, nonostante la scontata approvazione definitiva in Assemblea capitolina. La ...

Da Wawrinka alla Gavrilova - i campioni del tennis fanno i turisti a Roma : Giocatrici diverse, foto diverse: la romena numero uno al Mondo ha il panorama dall'Hilton Cavalieri Hotel. Vika Azarenka e Daria Kasatkina si fanno fotografare al centrale, la prima mentre rilascia ...

“2 caffè - ecco quanto abbiamo pagato. Ladri!”. Truffa salatissima per due turisti in visita a Roma. Il conto? Supera ogni vostra (peggiore) fantasia : Una polemica vecchia come il mondo quella sui prezzi gonfiati dagli esercizi pubblici quando a chiedere di essere serviti, solitamente in qualche famosa città piena di monumenti e bellezze artistiche di sorta, sono dei turisti. Il conto lievita improvvisamente appena il cliente lascia intuire di non essere indigeno, spesso così tanto da scatenare reazioni feroci in rete da parte tanto dei Truffati quanto degli utenti che chiedono ...

11 - 62 per due caffè in centro a Roma. "Che figura ci facciamo con i turisti?" : Più di undici euro per due caffè. È il salatissimo conto presentato ad Elena dal cassiere di un bar di Roma, in piazza S. Silvestro. E la ragazza, che era assieme alla madre, ha deciso di raccontare l'episodio al Corriere della Sera:"Una cosa così non mi era mai successa. Da fuori il bar non sembrava placcato d'oro. Sembrava un locale come tanti, di certo non di lusso. Quindi ci siamo sedute e dopo qualche minuto ...

Sempre più turisti stranieri nelle città italiane - Roma al top : In aumento le entrate provenienti dall’estero per la capitale ma anche a Venezia e Napoli, la Germania è la nazione che alimenta le maggiori entrate

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Venezia : no global rimuovono tornello "blocca-turisti' a Piazzale Roma : Ultime notizie, oggi 29 aprile 2018: Venezia, no global divelgono e rimuovono tornello blocca-turisti da Piazzale Roma sul ponte Calatrava.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Venezia : no global rimuovono tornello “blocca-turisti’ a Piazzale Roma : Ultime notizie, oggi 29 aprile 2018: Venezia, no global divelgono e rimuovono tornello blocca-turisti da Piazzale Roma sul ponte Calatrava. Attacchi al sindaco Brugnaro, le novità(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Roma : Minaccia turisti con coltello - agente ferito : Roma – Ieri mattina, ore 12.30, a Roma. Una pattuglia del GSSU (Gruppo sociale sicurezza urbana) della Polizia Locale ha notato un uomo, di nazionalita’ etiope, di 45 anni. Il motivo è che si aggirava tra la folla con in mano un coltello, urlando frasi sconnesse. Questo in via Celio Vibenna, di fronte al Colosseo. Gli agenti lo hanno subito avvicinato e circondato. Una volta fatti allontanare i turisti, e’ scattato ...

Appena scarcerato - aizza il cane contro i turisti per rapirli. Due arresti a Roma : Uno dei due distraeva i malcapitati chiedendo loro una sigaretta, il complice passava all'azione impossessandosi con violenza di oggetti preziosi, il cane di grossa taglia spaventava le persone rapinate impedendo la loro reazione. Era una tecnica ormai consolidata quella adottata dai due malviventi, di origine egiziana, tratti in arresto in serata dalle pattuglie dei commissariati Viminale e Fidene nella zona della Stazione Termini a Roma. ...

Roma - turisti scalano le Mura Aureliane : l'ultimo scempio dopo i tuffi e le biciclette nelle fontane : Una bravata che poteva finire malamente. Cinque turisti sabato notte hanno scalato le Mura Aureliane a Porta Pinciana. Un'arrampicata folle con i ragazzi che, non riuscendo più a tornare...