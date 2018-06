Roma choc | lite tra clochard | senza tetto muore accoltellato a piazza della Repubblica

Roma - studente bocciato all'Itis : il papà picchia a sangue il giovane prof 23enne Foto choc : La sua colpa è stata quella di bocciare uno studente. Un professore di appena 23 anni è stato aggredito e picchiato dai genitori di un suo alunno a Roma, all'Itis Di Vittorio...

Choc a Roma - nove arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : nove arresti , 6 in carcere e tre ai domiliari, per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle . Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma ...

“Troika dovrebbe invadere Roma” : deputato tedesco choc/ Ferber avverte : “Dobbiamo riflettere su cosa fare” : “Troika dovrebbe invadere Roma”: deputato tedesco Ferber choc. “Dobbiamo riflettere su cosa fare” dichiara a Zdf. Il Tesoro Usa pronto a discutere nel G7 della crisi italiana(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:36:00 GMT)

Stupro a Roma : "Mi mordeva le labbra e vomitavo"/ Il racconto choc della vittima : “mi diceva - tanto t'ammazzo” : Stupro a Roma, parla la vittima 44enne delle violenze: minacciata dal branco, filmata e umiliata, ecco il suo racconto choc: "Vomita pure tanto t'ammazzo".(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:11:00 GMT)

Roma choc : costretta a salire in auto e stuprata dal branco : L'incubo di Silvia (il nome è di fantasia), 44 anni di Guidonia, è iniziato giovedì notte, intorno all'una, ad una fermata degli autobus di Rebibbia, non lontano dal carcere. La donna era sola: aveva fatto tardi per seguire una delle sue passioni di sempre: lo spettacolo. Silvia, infatti, fa la comparsa in alcuni programmi mandati in onda da Rai e Mediaset. La Panda Rossa La donna era arrivata sulla Tiburtina dagli studi televisivi al Palatino e ...

Aborti - in Italia sono sempre meno. Ma a Roma manifesto choc : Non ultimo il caso del manifesto choc affisso per Roma, in cui è raffigurato un enorme pancione con la scritta 'Aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo'. Tuttavia, a pochi giorni nel suo ...

Roma - manifesto choc contro aborto : "Prima causa femminicidio al mondo" : Roma, manifesto choc contro aborto:"Prima causa femminicidio al mondo" CitizenGO ha affisso una serie di manifesti per le strade della Capitale in vista della 'Marcia per la Vita', in programma sabato 19 maggio. La campagna ha già suscitato numerose polemiche e in molti hanno chiesto l’intervento di Campidoglio e ...

