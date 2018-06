Ritrova il vecchio Piaggio Ciao rubato nel 1987 | era in un garage | scoperto dai

Ritrova ta su un Papiro di Ercolano un'opera di Seneca il Vecchio. La scoperta alla Biblioteca Nazionale. : Si tratta dell'unica Biblioteca dell'antichità pervenuta fino a noi in tutto il mondo, seppure non nella sua completezza e in parte deteriorata dall'eruzione vesuviana del 79 d.C. I rotoli ci hanno ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 8 e 15 maggio : Steve Ritrova un vecchio amico del padre per un’indagine : Torna la squadra di Hawaii Five-0 7 su Rai2, dove stasera è di scena il consueto doppio appuntamento con gli episodi inediti della settima stagione. Vi ricordiamo che il procedural crime è attualmente in onda su CBS con l'ottava, ed è stato rinnovato dal network per un nono capitolo. Nel primo episodio in onda stasera, Steve ritrova Harry Brown, investigatore privato e vecchio amico di suo padre, ad indagare su un caso di presunta infedeltà. Nel ...